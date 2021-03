Tras reapertura, obra de Modigliani sólo estará un mes

La próxima semana reabrirán museos y teatros del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) luego de su cierre en diciembre pasado debido al semáforo epidemiológico. Con un aforo reducido al 20% y estrictos protocolos sanitarios, la actividad regresará al Museo del Palacio de Bellas Artes y al Centro Cultural del Bosque.

A partir de una estrategia de reapertura paulatina, el 16 de marzo toca el turno al palacio de mármol con la exposición El París de Modigliani y sus contemporáneos, que permanecerá solamente un mes, pues el acuerdo con la Fundación Jonas Netter, dueña de las piezas, es devolver la colección el 18 de abril.

“Será la última oportunidad que tengamos de ver durante un mes esta exposición”, advirtió Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, al recordar que la exhibición estaba planeada desde marzo del 2020, pero por la pandemia se suspendió; en septiembre pasado se logró inaugurar y estuvo abierta sólo 16 semanas, pues en diciembre el museo debió cerrar de nuevo.

Frausto refirió que desde el inicio de la pandemia se lograron acuerdos favorables con la Fundación Jonas Netter para que las obras de Modigliani se guardaran en el Palacio de Bellas Artes durante el primer confinamiento. Se acordó pagar únicamente la extensión del seguro, pero no se cobró algún costo extra por la permanencia en el país.

“En su momento no se pudo ni anunciar que la íbamos a abrir, ha estado resguardada en Bellas Artes desde hace prácticamente un año y ya no la pudimos inaugurar el 25 de marzo. La pudimos inaugurar en el verano y permaneció abierta varias semanas, ya tenía un destino de exposición en Europa, pero comprendieron que para nosotros era importante que más gente la viera, se llegó a un pago de seguros que no representó tanto, no cobraron lo que se cobra para postergarla", dijo Frausto.

También para este fin de semana estarán reactivos el Museo de Culturas Populares y el Museo Nacional de la Estampa que se suman al Museo Nacional de Antropología que abrió previamente.

Sobre la activación del Centro Cultural del Bosque, Daniel Miranda Cano, coordinador Nacional de Teatro del INBAL, precisó que en las dos semanas de marzo se abrirán el Teatro Julio Castillo, el Teatro Galeón, El Granero y el Teatro Orientación, todos con 20% de su aforo.

Para estos espacios se programaron diez compañías que involucra el trabajo de más de un centenar de trabajadores escénicos, desde los directores y actores hasta los técnicos y administrativos, y con ello se espera recuperar paulatinamente la industria escénica, de las más afectadas por el confinamiento. Aunque quedan pendientes de programar 35 compañías rezagadas desde el 2020.

“La reapertura gradual significa una luz al final del túnel, la posibilidad de poder reabrir gradualmente estos espacios implica la reactivación de una comunidad artística que ha estado en una crisis compleja, pero también los públicos están ávidos de regresar a vivir esta experiencia del teatro”, apuntó Miranda Cano.

Además del filtro sanitario y medidas de protección, se especificó que el Teatro Julio Castillo recibirá solamente 180 espectadores por función; el Teatro Galeón, 26; en El Granero 22, y en el Teatro Orientación 60, para así respetar el aforo permitido, aunque de acuerdo con el semáforo epidemiológico se irá ajustando el número personas.

De la programación destaca el montaje de la Compañía Nacional de Teatro de La paz perpetua de Juan Mayorga con funciones del 16 al 21 de marzo en El Granero.