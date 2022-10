Triángulo de Amor Bizarro vuelven para cargar la pila

Para la banda de indie rock Triángulo de Amor Bizarro sobran las presentaciones, ya que además de tener un número considerable de discos, ya son viejos conocidos en el circuito de salas de conciertos y festivales mexicano, dejando en cada visita una gran impresión, gracias a que sus conciertos están llenos de una energía increíble y de mucha fuerza en el escenario.

El próximo 13 de octubre la banda gallega regresa a la Ciudad de México para presentarse en el Foro Indie Rocks y dos días después tocarán en el C3 Rooftop de la ciudad de Guadalajara, por lo que aprovechamos la ocasión para platicar con Isabel Cea, la vocalista y bajista de la banda.





Isa, ¿fue una decisión difícil sacar su último disco oɹɹɐzıqɹoɯɐǝpolnƃuɐıɹʇ durante el confinamiento?

Bueno, como el álbum ya estaba listo cuando empezó el confinamiento y pensando en lo que nos cuesta como grupo terminar los discos, no era una opción quedarnos con este guardado, ya que hubiera sido como un suicidio. Y aunque sabíamos que se iba a frenar todo en cuanto a conciertos, pensamos que en gran medida la música es para escucharse en casa, y aunque para nosotros era muy importante tocar estas canciones en vivo, pues lo que primero queríamos era que todos escucharan el disco, y saber que los tres años que nos tomaron hacerlo no habían sido tiempo perdido, además de que el hecho de empezar a recibir comunicación de parte de la gente con comentarios muy positivos sobre las canciones ya era ir por lo menos un paso adelante.





Entonces el disco se produjo en su totalidad antes de la pandemia.

Sí, la mayor parte ya estaba hecha, pero con la pandemia ya en España seguíamos trabajando en el disco y cuando empezamos a ver que la cosa se estaba poniendo grave con todo lo relacionado al Covid, tuvimos la opción de parar pero decidimos no hacerlo, ya que no podíamos dejar el trabajo incompleto y la verdad es que creo fue una buena decisión terminarlo, para que la gente pudiera escuchar las canciones con más tiempo durante el encierro.





¿Cómo fue el proceso de hacer este disco, luego de cuatro años de no grabar nada?

Bueno, tampoco es como que hubiéramos parado por cuatro años, porque nosotros siempre trabajamos en ciclos que no controlamos demasiado, pero que al final son los mismos: hacer un disco, salir de gira y así siempre, pero nunca estamos parados sin hacer nada, somos un grupo que ensaya muchísimo y aunque a lo mejor no estemos en el estudio grabando, siempre estamos ensayando y grabando demos en nuestro local de ensayo, así que en esos casi cuatro años que se cuentan desde que dejamos de tocar fueron de trabajar en el proceso de escribir, crear y preproducir estas canciones, y aunque sabemos que es mucho tiempo para hacer un disco, asumimos que es el tiempo que nos toma a nosotros y con las que creemos que son las mejores canciones.





¿Y qué disfrutan más, estar en el estudio o salir de gira?

Pues una cosa se complementa con la otra, para mí sería muy tedioso estar metida en el estudio todo el tiempo, y como te dije antes pues siempre hemos trabajado de forma cíclica, así que cuando ya estamos saturados y cansados del estudio nos encanta poder tomar una camioneta e irnos a tocar por donde se pueda, ya que al menos para mí es un desahogo y una liberación, hacer conciertos es algo que me gusta mucho, pero también es cierto que en verano cuando tocamos mucho en salas y festivales por todo España pues también se nos empieza a antojar meternos al estudio, sin que eso signifique que estemos muy tranquilos en el estudio; para nosotros el estudio y la sala de ensayo son sitios de creación y por lo tanto hay mucho ruido, mucha confianza, mucho entusiasmo, mucho de todo.





Supongo que también mucha energía, como la que transmiten en sus conciertos.

Sí, claro y no es nada muy elaborado, es así como somos nosotros, las canciones somos nosotros al final.





¿Cómo fue para ustedes el confinamiento?

Fue un momento un poco complicado, porque no era fácil saber que había mucha gente que la estaba pasando muy mal en todos los sentidos pero bueno, nosotros por suerte tuvimos muchas cosas buenas a las que agarrarnos, lo primero es que yo fui mamá por primera vez y que tuve mucho tiempo para dedicarle a mi hijo y después que el otro hijo que tuvimos como grupo -el disco- salió a la calle y eso siempre es algo muy especial para nosotros, así como saber lo que piensa la gente, porque al final cuando lanzas un disco te queda esa duda de si le puede o no gustar a la gente, pero al final fue muy bueno saber que el disco recibía muy buenos comentarios… Siempre tenemos mucho contacto con los fans y la gente y saber que el disco les iba gustando también fue muy bueno y nos ayudó mucho. Además, como somos ante todo un grupo de amigos, tuvimos mucho contacto durante el confinamiento y eso nos ayudó a seguir haciendo cosas como grabar canciones o poder hacer un concierto en “streaming” con cada uno en su casa, también fue en esos días cuando surgió la idea y el concepto del disco de colaboraciones, así que creo que al final creo que lo salvamos bastante bien.

Cuéntame un poco del disco de colaboraciones, Detrás del Espejo: Variaciones y Ecos.

Bueno pues lo que quisimos hacer, más que colaboraciones, fue darle una canción a cada uno de los artistas invitados y que ellos hicieran lo que quisieran con ellas y pues fueron artistas que admiramos y que ellos mismos tienen una visión muy particular de su trabajo y de su música, que era algo que buscábamos en ellos, y la verdad es que quedamos muy agradecidos porque todos contestaron súper rápido y cada que nos llegaba una canción sentíamos el amor y la generosidad de ellos hacia nosotros, fue muy bonito ese sentimiento de estar encerrados, igual que ustedes, y estar pasando todos por lo mismo, no te podría ni quisiera decir de alguna canción que nos haya gustado más que otra, pero la versión de “Acosadoras” de Aries me dejó muy sorprendida, como que la llevó totalmente a su terreno y la hizo tan vibrante y con mucha luz como es ella.





¿Y qué nos puedes decir de su última grabación, “No eres tú”?

Es una canción que surgió en nuestro estudio, mientras estábamos ensayando e improvisando, y la verdad es que fluía muy bien todo lo que estábamos tocando, así que Rodrigo dijo: No paren de tocar que lo voy a grabar y de esa primera vez que la grabamos salió una hora de grabación, y pues la verdad es que nos gustó tanto esa sesión que durante la pandemia quisimos hacer algo especial con ella y se nos ocurrió lo de dividirla en “tracks” que al unirlos aleatoriamente funcionaron muy bien entre ellos. Algo muy especial en este proyecto fue la colaboración que tuvimos en el track “Donkey Kong en Minecraft”, con Manolo Martínez del legendario dueto español Astrud, que ahora además de filósofo es profesor de universidad y ya no trabaja tanto con música, pero lo que hizo para este track fue genial -sí no lo han escuchado lo tienen que escuchar- y después nos comentó que le había inspirado mucho la música que le entregamos para trabajar en su colaboración. También hicimos un video con Toño Chouza, que es un director vecino nuestro y que tiene un trabajo increíble y con el que ya habíamos colaborado en “Fukushima”, la verdad este fue un proyecto bastante loco con el que quedamos muy contentos.





Ahora estamos por verlos de regreso en México. ¿Cómo fue regresar a los conciertos después de casi dos años?

En España en medio de la pandemia se hicieron algunas cosas con protocolos muy estrictos, todos con cubrebocas, sillas distanciadas, sin nada de venta de bebidas, etcétera, y la verdad es que esos conciertos por momentos eran un poco como un castigo, pero por otra parte estuvo muy bien porque hay mucha gente cuyo trabajo depende absolutamente de que haya conciertos, como la gente del staff, del lugar, los técnicos… Así que esos pocos conciertos sirvieron para oxigenar un poco a esa gente que se ahogaba con la pandemia. Yo recuerdo con especial cariño un concierto en La Riviera, que es una sala mítica de Madrid y lo recuerdo porque todo el público se portó muy bien, no podían casi ni levantarse de sus asientos, tenían que estar con el cubrebocas todo el tiempo y claro, cuando ya después pudimos dar nuestro primer concierto en forma y sin restricciones eso fue una explosión de energía contenida, de sudar, de verle los dientes a la gente, muy muy padre.





¿Y ahora qué andan haciendo?

Estamos tocando mucho, porque en España es época de festivales y todas las semanas salimos a tocar, pero también estamos aprovechando para grabar y hacer demos para en un futuro juntarnos en el estudio y afinarlos, pero como ya te he dicho nunca tenemos demasiada prisa, nunca nos ponemos fechas específicas para grabar, porque nos cuesta un montón hacer un disco, somos muy tardados en ese aspecto.





Nos vemos pronto por acá.

Gracias, nos hace mucha ilusión regresar a su país y más ahora, porque hasta hace unos meses creíamos que no íbamos a salir de España hasta el 2026 pero gracias a las diosas se ha calmado un poco la cosa y vamos a poder regresar a México que es un sitio que nos carga mucho las pilas para seguir de gira y preparando el próximo disco.

