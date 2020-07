Vive la experiencia digital con Iraida Noriega

La voz detrás de “La puerta”, “Ven conmigo” y “Ojos negros” será la encargada de cerrar la programación del cuarto día del Festival Internacional Jazz de Verano de Querétaro. Ella es Iraida Noriega, una de las máximas exponentes de este género musical en el país, quien hoy, en punto de las 20:00 horas, sorprenderá a los internautas con un concierto virtual que será transmitido a través de su canal oficial de Youtube.

En un post publicado en esta plataforma, la también compositora e instrumentista compartió que tras la pandemia, tuvo que reconfigurar su participación en el festival, diseñando para ello un concierto en solitario dividido en tres segmentos: el primero a piano y voz, el segundo con el uku mariposa (un instrumento de su autoría) y el último a través de un live looping.

“Aunque el concierto es en solitario nunca estuve sola en el camino. Decidí comprar unas luces para crear un ambiente de club de jazz y mi querido amigo Rafael Arriaga Zazueta me guió a cada paso del camino de la luz. Otro de mis amores, Nico Maroto tuvo a bien apoyarme en la grabación del video aparte de acceder a tocar conmigo un par de temas. Recientemente otro querido amigo Josué Vergara me compartió el programa Logic en el cual he estado grabando algunas maquetas, y decidí lanzarme a la auto-producción de este concierto, con el apoyo de INOVAUDIO quienes gentilmente me proporcionaron una interface para hacer esto posible. Otro amorcito de mi vida, mi carnal Freddy Noriega, siempre amoroso y solidario, se sentó a trabajar la post-producción de este video conmigo y estoy muy contenta y orgullosa del resultado que tenemos. Gracias a todos mis amores cómplices impulsando este camino desde la soledad acompañada”, expresó la artista.

Como preámbulo de esta presentación, se abrirá el programa a las 11:00 horas con la tercera parte del ciclo académico virtual “La influencia del jazz en la música clásica de los siglos XX y XXI”, impartido por Leticia Pérez Anaya y Leonardo Bautista Rosas.

Más tarde, a las 17:00 horas, el jazzista queretano Andrés Carapia compartirá su experiencia sobre “Armonía y composición modal en el jazz moderno”, y a las 18:00 horas, los integrantes de Sarabanda–grupo representativo de los docentes de la licenciatura en música de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro– transmitirán una clase magistral de jazz.

El público también podrá disfrutar de un ciclo de conciertos, que arrancará a las 12:00 horas con la fusión de jazz y música mexicana a cargo de la banda queretana “María Alonso, Jazz a la Mex” . Y la mezcla de jazz y música electrónica de Juggernot deleitará a los melómanos a partir de las 13:00 horas, seguida por el blues, R&B y jazz de Magnolia, a las 14:00 horas.

Finalmente, el ensamble de música alternativa instrumental de Filulas Juz se conectará a las 16:00 horas con sus seguidores, y Cienfuegos volverá a deleitar con su disonancia y fusión del jazz moderno y la música postmoderna, a partir de las 19:00 horas.

La nueva edición del Festival Internacional de Jazz de Verano llegará a su fin este 19 de julio, luego de la transmisión de 48 conciertos virtuales, cuatro conferencias, dos clases magistrales, cinco talleres, cuatro documentales, 25 intervenciones especiales de la Banda de Música del Estado y 30 clips especiales de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro, transmitidos a través de las redes de la Secretaría de Cultura de Querétaro.

A diferencia del 2019, este año participaron 21 bandas queretanas, 18 agrupaciones nacionales (Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Zacatecas y Ciudad de México) y nueve proyectos musicales de Argentina, Brasil, Cuba y Estados Unidos.