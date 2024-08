Xóchitl Cruz Cárdenas hace que las plantas canten

Hace una década, Xóchitl Cruz Cárdenas estaba desarrollando una investigación para observar el efecto de resonancia en el crecimiento de la lechuga romana para obtener su grado de maestra en Ingeniería en Biosistemas; fue ahí que le llegó la inquietud por transformar las frecuencias con las que había estado trabajando en sonido para ver qué resultaba. Así fue cómo nació Madis Agromusic y dejó que las plantas le cantaran.

“En ese momento yo lo que tenía eran cinco equipos enormes, pero mi idea era crear un dispositivo en chiquito que me ayudara a escuchar todos los procesos bioquímicos que está haciendo la planta al momento de la interacción con ella. Eso ya era algo posible, hay proyectos similares en otros países, y tal vez hubiera sido más viable si hubiera traído el dispositivo del extranjero para hacer mis propias experimentaciones; sin embargo, en ese entonces yo estaba estudiando y consideré que no me era lo más viable, así que me empeñe en crear mi propio dispositivo y al final lo terminé logrando hasta el 2020, que fue cuando finalmente lo pude perfeccionar”, relató la investigadora en una entrevista con Diario de Querétaro.

Cultura Crean taller de teatro para infancias con discapacidad auditiva

El aparato que diseñó funciona mediante dos electrodos (un conductor eléctrico utilizado para hacer contacto con una parte no metálica, en el caso del diseño de Cruz Cárdenas, los extremos se asemejan a un par de pinzas) que se conectan a las plantas y captan los impulsos. Estas señales son procesadas a través de una caja triangular –que en realidad es un transductor encargado de convertir la energía que entra, en sonido– con un estampado verde y una nota musical que lo decora. Al conectarlo con una tableta, la investigadora puede asignarle el sonido del instrumento musical que desee por medio de una aplicación.

“Al dispositivo yo le apode Madis pero viene de una palabra del ñohño que significa amor. Tomé esta decisión porque soy una fiel creyente que el amor es la fuerza más grande que existe en el universo y de alguna manera la música viene siendo un lenguaje universal que todos entendemos y sentimos. También siento que el apodo refleja el empeño que le he puesto en este proyecto para echar a andar el dispositivo”, comentó.

La investigadora explicó que aunque su proyecto no se encuentra estrictamente relacionado con la línea de la musicoterapia y el impacto que tiene el sonido en los humanos, sí se ha percatado de las reacciones que han tenido el público al escuchar la propuesta sonora que ella ha impulsado. “Me han escrito que los sonidos que pongo de alguna manera los pueden sentir en partes de su cuerpo, por ejemplo. También me han dicho que les ha ayudado a relajarse para dormir o incluso para meditar, lo que hace de este experimento sumamente interesante”.

En YouTube cuenta con un álbum musical ya publicado que se llama Entre Flores, el cual se integra de siete pistas que representan siete flores: el girasol, la gerbera, el clavel, el pensamiento, la margarita y la rosa. “Es un retrato de mí misma”, expresa Xóchitl, “terminé haciendo el álbum porque en mi cumpleaños me regalaron esas flores y quise aprovechar la oportunidad, tanto de experimentar con ellas, pero también en un sentido nostálgico y emotivo de hacer que las flores permanezcan más tiempo con uno”.

Foto: Irais Sánchez / Diario de Querétaro

Al también ser licenciada en música, Xóchitl se encarga del trabajo de postproducción de las piezas. Ella inserta los efectos que busca y realiza la remasterización para obtener la pista final.

Además de las plantas y flores, la música expresa que este ejercicio se puede realizar con cualquier objeto. “Como todo es energía, Madis puede obtener sonido de todo tipo de objetos como animalitos, personas, bebidas, cuarzos, rocas, inclusive he experimentado con mi ensalada. Todo lo que nos rodea emite cierta frecuencia que puede ser materializada en música”, explicó.

Literatura Autoras mexicanas escriben sobre las mujeres que les volaron la cabeza

Actualmente, Xóchitl es la encargada de desarrollar el proyecto de un jardín musical que estará ubicado en las jardineras laterales de la rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). “Me he dedicado a grabar los sonidos y trabajarlos, porque la instalación no será en vivo, a parte de que no será viable ni práctico, terminaría lastimando las plantas por tener todo el tiempo el electrón pegado, porque al final lo que hace el dispositivo es succionar la energía, así que dejarlo tanto tiempo terminará matando a la planta”, detalló.

El proyecto continúa en marcha y se espera que se pueda realizar la inauguración a más tardar a mediados del 2025. En YouTube, Facebook y TikTok se encuentra como @madisagromusic.

Otros proyectos similares

El proyecto de Madi Agromusic no es el único en Querétaro de esta naturaleza. Héctor Hernández Rojas ha llevado uno muy similar desde hace más de un año, pero su enfoque se encuentra ligado con la musicoterapia.

Con el alter ego de Hec Ni, el productor musical ha desarrollado la propuesta llamada Acústico jardín con las que imparte sesiones de musicoterapia principalmente a la población juvenil. “A mí me gusta todo lo que es la naturaleza, así que quería ver si existía alguna manera en la que pudiera combinar estos dos ámbitos que me llamaban la atención. Al investigar vi que en algunos países estaban realizando sesiones de musicoterapia con plantas y dije, debo construir mi propio dispositivo”, explicó en entrevista con Diario de Querétaro.

Su dispositivo no tiene “nombre propio” y su función es capturar el microvoltaje de la planta para posteriormente pasarlo por un sintetizador y convertir esa señal en música. “El principal aporte que tiene este ejercicio tiene que ver con la mejora de la salud mental. Las sesiones aportan al desestres y en algunas ocasiones bajan los niveles de azúcar e inflamación en quienes las toman”, añadió.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Con su proyecto ha realizado ejercicios de earthing, una práctica terapéutica que consiste en conectar la piel con la superficie terrestre directamente y que busca incrementar la conexión con la naturaleza para así mejorar el bienestar de las personas.

Recientemente participó en la 12va edición del Festival Internacional de Cine y Narrativas de No Ficción con una sesión de meditación guiada por el programa Doqumenta sustentable. Entre las sesiones que ha realizado, ha utilizado plantas temáticas acorde con la temporada, como la Nochebuena para la Navidad, el cempasúchil por Día de Muertos o fresas para San Valentín.

En Facebook lo puedes encontrar como Hec Ni o a través de los hashtags: #acústicojardín, #hecni y #zueñoacústico.