A cuidar lo que comemos durante esta contingencia

La buena alimentación es fundamental para los deportistas, pero también para la sociedad en general y más cuando se enfrentan situaciones como la que se vive actualmente, en donde la gente tiene que estaré más tiempo en su casa, lo que muchas veces provoca que suban de peso por la ingesta excesiva de alimento.

Alejandro Aguilar Gómez es nutriólogo especializado en el aspecto deportivo, pues trabaja planes alimenticios con muchos deportistas e incluso también entrena a algunos de ellos sobre todo en la parte de gimnasio, por lo que realizó algunas recomendaciones para que puedan cuidar su peso en estos tiempos de cuarentena por la contingencia del Covid-19.

DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO

El nutriólogo aseguró que en el caso de los deportistas de alto rendimiento la alimentación dependerá de la disciplina que practiquen cada uno de los atletas, sin embargo, si es importante que se reduzca la ingesta de algunas cosas sobre todo para no afectar su desempeño y que regresen a la actividad con todo el trabajo perdido.

“Primero que nada hay que ver como van a estar entrenando, porque como lo mencionas no es ni la misma intensidad, ni el mismo desgaste calórico que tenían entrenando su disciplina, por ende el requerimiento va a disminuir, aquí lo importante es bajar el requerimiento de acuerdo al atleta siempre y cuando no pierda su masa muscular, en este caso dependiendo de la disciplina, por ejemplo si son de lucha que no pierdan tanta masa muscular y que sigan activos, si son de natación o un poco de resistencia que bajen el consumo de carbohidratos por que sino se va a convertir en tejido adiposo y no les conviene para su disciplina” aseguró Aguilar Gómez.

Detalló que en el caso de algunos de los deportistas con los que está trabajando se encuentran realizando diferentes tipos de ejercicios, sobre todo de los llamados de alta intensidad para trabajar algunos músculos y darles descanso a otros más, pero con la ventaja de que al regresar a los entrenamientos normales podrán recuperarlos e incrementar su volumen sin muchos problemas.

“A los deportistas que estamos llevando o hemos llevado, ahorita algunos de ellos implementaron el trabajo con ligas, el trabajo de resistencia, de isometría, más que nada son ejercicios explosivos que pueden trabajar en treinta o cuarenta minutos y ya hay muchos programas de ellos como el 90PX, que son ejercicios explosivos o de alta intensidad son con los que por lo menos están manteniendo su condición activa, obviamente en el tema deportivo ya que trabajamos, no llegan a un trabajo de hipertrofia ya que no tienen los pesos suficiente para trabajarlos o adecuarlos, pero si se está dando otro tipo de estímulos a otras fibras que nos dan un poquito de condición y resistencia pero se sigue trabajando en el área del acondicionamiento físico, entonces en el momento que regresen, como ese tipo de fibras podríamos decir estaban descansadas van a tener un mayor crecimiento y un mayor estímulo porque se estuvieron trabajando otro tipo de fibras”.

INGESTA EXCESIVA DE ALIMENTO

Uno de los grandes retos que enfrentan las personas que están en casa, es la ingesta excesiva de alimento, lo cual dijo se da debido a que se tiene más fácil acceso al alimento, pero recomendó que se busquen alternativas sanas como lo es un incremento en el consumo de frutas y verduras, que además por la época de calor pueden ser más atractivos y saludables.

“Las personas que están en casa tienen más complicado hacer o seguir con su programa de alimentación dado que tienen menos actividad o están inactivos, obviamente la ingesta de alimento sube porque tienes el alimento a la mano, aquí lo que tienen que buscar son alimentos que no son tan altos calóricamente hablando como lo es el consumo de más frutas o verduras, por decir algo jícamas con limón y chile, ahorita también por la temporada de calor, un poco de pepino, preparar ensaladas y no buscar tanto alimento poco saludable por no decir otra palabra y con alto valor calórico” señaló Alejandro Aguilar.

Además de tratar de ingerir comida más saludable, el nutriólogo aseguró que también es importante que las personas que no están tan acostumbradas a hacer ejercicio o alguna actividad física, lo hagan en esta oportunidad pues “desafortunadamente mucha gente que está en casa no tiene el habito de salir a caminar o hacer una actividad al aire libre, es más complicado, entonces ahí sería importante recomendarles treinta minutos de caminata o trote o bicicleta, lo que tengan a la mano para que por lo menos tengan un desgaste físico porque si no, van a mantener el sistema inmunológico muy débil”.

REALIZAR EJERCICIO

El experto aseguró que el hacer ejercicio es precisamente algo fundamental para mantenerse saludable de la mano con la buena alimentación, pues dijo que al realizarse alguna actividad física se liberan sustancias que hacen que uno se sienta mejor y sobre todo ayudan a que todas las células de nuestro cuerpo estén funcionando de manera adecuada y así evitar incluso frustraciones a nivel hormonal.

“Hay mucha gente que lo hacemos (el ejercicio) por estrés, hay mucha gente que hace el ejercicio para liberar una sustancia que se llama serotonina que es la que provoca la felicidad o que te hace tener placer al momento de hacer ejercicio, al no tener esa liberación hormonal pues hay mucha frustración a nivel hormonal, a nivel endocrino y por eso muchas células están bloqueadas o no están trabajando a como estaban haciéndolo habitualmente y por eso es importante darle un poco de estímulo, por eso es importante moverse, salir a caminar, a pasear al perro, algo que les implique moverse”.