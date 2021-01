A escalar en el ranking nacional

El ciclista Víctor Manuel Rico Vázquez se planteó por reto escalar posiciones en el ranking nacional, una vez que finalizó los 29.800 kilómetros en la 6ª posición con un tiempo de 1:25.52 a solo 10 segundos del top 5.

Rico Vázquez viene de participar de los maratones de Puebla, Ciudad de México y Tlaxcala para ubicar a su equipo SPYD en el top 6, rumbo a correr en el extranjero.

Uno de los propósitos de Víctor para este 2021 es el mejorar sus marcas, dijo estar listo para el ciclo de carreras empieza en este mes.

“Ahora estoy entrenando para este nueva temporada haciendo mucha bici de ruta y rodando muchos kilómetros”, explicó el ciclista.

Víctor Manuel mantiene la calma pero sobre todo claridad en las estrategias que lo llevarán a lograr sus metas. Además de que promueve el ciclismo en las nuevas generaciones impartiendo clínicas para todos los niveles, desde principiantes hasta medios y avanzados. Para mayor información pueden enviar un WhatsApp al 4427048805.

Camino al liderato, Víctor trabaja por estar en óptimas condiciones pues el ciclismo es uno de los deportes con más exigencias.

La trayectoria de Víctor es como ciclista de montaña, aun así ha incursionado en ruta obteniendo positivos resultados.

En medio de la pandemia los ciclistas toman medidas estrictas de salud para evitar contagios y continuar en su deporte.

“Ojalá las próximas carreras se puedan llevar bien, conseguir en los mejores lugares, sería lo mejor. Se me hizo muy difícil mantener el ritmo, la motivación en mis entrenamientos, por lo mismo no me sentí preparado para ir al nacional que se hizo en Aguascalientes en Ruta en contrarreloj”, explicó Rico Vázquez.

El ciclista es un apasionado por el deporte, que con la mejor actitud logró ser líder del circuito a la Estación del Tren en Tequisquiapan dentro de la categoría Élite como parte de su preparación para próximos desafíos.