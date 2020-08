A superar las pruebas en el americano

Renata Donaji Helgueros Cruz tiene por reto el superar las pruebas Londering 18 para formar parte del Nacional U18, y llevar con orgullo la playera por Cuervos de San Juan del Río.

La jugadora no ha parado su preparación pese a la pandemia, ha adecuado rutinas en casa que le permitan mantenerse fuerte.

“Por todo esto de la pandemia he tratado, aunque me ha costado, ejercitarme en casa y cuidar un poco más mi alimentación”, contó Donaji.

La deportista recordó cómo es que llegó a Cuervos, lo que sería un cambio a su vida que le haría mucho bien.

“Entré a Cuervos por medio de una publicación de Facebook que mi mamá me comentó y al siguiente día me presenté en el campo. Ese día fue mi primer entrenamiento, desde ese día me quedé”, declaró la joven.

Decir que el futbol americano es una familia no es una exageración para Donaji quien ha encontrado en el emparrillado a compañeras que ve como hermanas que tienen por común la disciplina, amor y entrega.

“El futbol para mí es algo súper esencial de mi día a día. Es una segunda familia y me ha ayudado a volverme poco a poco más disciplinada”, agregó.

Con un carácter responsable y comprometida, Donaji alienta a sus compañeras a seguir fuertes para cuando se permita desarrollar la liga llevar a Cuervos a los play off.

“Siento soy una persona que motivo mucho a mis compañeras, soy una persona muy competitiva y me frustro cuando las cosas no salen bien, pero trabajo en eso. Son muy sentimental y tiendo a llorar cuando las cosas no me salen bien. Por lo mismo, que soy muy sentimental, suelo pasar por todas las emociones en un solo juego, al llevar el nombre de mi equipo en mis hombros”, finalizó.