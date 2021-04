Academia Municipal Femenil, fabricando campeonas

Con 14 años de edad, Academia Municipal Femenil CDM “Fabricando Campeonas” es un referente del fútbol de San Juan del Río e incluso a nivel nacional. A cargo de Francisco Omar Guerrero Ruiz el club promueve el deporte y da oportunidad a las jóvenes de formarse como jugadoras y profesionales.

El equipo sanjuanense ha tenido la fortuna de contar en sus filas con las jugadoras María Isabela Moreno y Lorena Rangel quienes portaron el título de capitanas en Gallos Blancos. Digno representante de Querétaro en Copa Telmex, campeones del torneo Copa Vallarta 2012, siempre rankeado dentro de los 10 mejores.

“El nombre CDM viene del programa nacional de CONADE que era CEDEM (Centros Deportivos Municipales). Al ser un programa federal teníamos el acceso a capacitación, al préstamo de la instalación y un poco de material deportivo, nunca económico”, explicó el profesor Omar Guerrero Ruiz.

En 2007 comienza la historia de uno de los equipos femeniles más fuertes de la región. En ese entonces el D.T Omar Guerrero venía de trabajar con el profesor José Castillo, quien dio la oportunidad de comenzar a trabajar con sus equipos varoniles en la academia Parabrisas Camacho, fue entonces que ante la demanda e inquietud de madres y niñas que se animó a trabajar en el futbol.

“Le dije al que entonces era mi jefe, Rafael Medellín que si me prestaba un espacio dentro de El Pedregoso, nos pusimos de acuerdo en los horarios porque había más equipos varoniles. Se empezó a juntar la gente, esta escuela era gratuita. Después de eso invito al proyecto al profe Oscar Martínez quien iba saliendo de la Lic. en Educación Física y empezamos a trabajar. Para que tuviera un ingreso empezamos a cobrar una mínima cantidad en 2008”, describió.

Tiempo después invitó a trabajar a Israel Guerrero, Javier Yáñez quienes se hicieron cargo de las porteras.

“Tuvimos mucha suerte en esa cuestión tanto así que desde 2007 a la fecha, año con año hemos representado al estado de Querétaro en muchos torneos nacionales e internacionales como la Copa Willson”.

En medio de la pandemia, dio oportunidad a CDM de actualizarse, por medio del profesor Guerrero de tomar diferentes diplomados internacionales en línea, consciente de que el que vive para enseñar nunca debe dejar de aprender.

“Más allá de ganar un trofeo o una medalla está el proceso formativo. Al día de hoy no hay una final en la que no esté una jugadora que viene de CDM. Somos una gran opción por todo lo que se ha venido trabajando no me gusta engañar gente”, finalizó el profesor

Para acercarse al club y conocer más de él pueden visitar la página de Facebook Academia Municipal Femenil CDM