Acuerdan regreso a cancha de futbol

Representantes de los equipos de futbol soccer de las categorías especial, libre, intermedia y segunda se dieron cita a la convocatoria por parte la Liga de Tequis para votar se continué con el torneo que se estaba jugando antes de la pandemia. Los juegos se retomarán el domingo 16 de mayo. En la reunión se llevó a cabo un minuto de silencio por los compañeros futbolistas que no volverán a cancha por Covid-19.

El evento contó con las medidas de sanidad, toma de temperatura, gel anti bacteria y sana distancia con el consentimiento de Protección Civil.

Los equipos consideraron las ventajas de jugar un torneo nuevo sería el tarjetón, firmar jugadores, entrega de documentos, como desventajas que se jugaría una vez que se cumplieran estos requisitos hasta pasando el mes.

De retomar el anterior como ventaja es el que se juegue el domingo 16 de mayo, como desventaja que los jugadores que se dieron de baja con un equipo para esta temporada no puedan registrarse. A lo que los representantes optaron por volver lo antes posible al juego.

El titular de la Liga de Futbol Soccer de Tequis, el profesor. Guadalupe Olvera informó que el regreso que se está haciendo al torneo está avalado por las autoridades deportivas del municipio. De acuerdo con los reportes en la disminución de contagios.

Pidió a los jugadores responsabilidad en sus acciones, los equipos que pidieron permiso no podrán jugar en este torneo. No se permite registrar jugadores que ya están en otros equipos para no desmantelar a los mismos.

Continuar con los protocolos de sanidad, para no tener problemas pidió a todos participar y cumplir con las indicaciones que emite la secretaria de salud.

Se dieron cita por la categoría Intermedia Real Magdalena, Cruzeiro, Deportivo Azteca, Piedras Negras, F.C Boca Negra, Río Guadalupe, UNAM, Bravos. En la segunda acudieron Deportivo Fuentezuelas, La Presa, Cobras, San Joaquín, Juárez, Liverpool, Galaxie, Paris Sant- Germant, Cataluña, Real Sociedad, As Roma, Nueva Juventud, Misionera F.C.

En la especial, Nacional, Fuentezuelas, Destroyer, Olimpia, La Línea, Rasi, Sistema de Taxivanes, Deportivo Cerritos, Deportivo Tejocote, Guerras, La Furia. En la Libre Real Madrid, Milán, Gallos Santillán, Deportivo Libanes.

Fue en la segunda semana de noviembre que el balón había rodado por primera vez después de 9 meses de inactividad, para la tercera semana se suspendieron los encuentros por llamado de Gobierno Estatal hasta que existieran mejores condiciones.

La fecha 4 promete más emociones en el balón pie. Deportivo Lobos es uno de los combinados comprometidos a llevar a bien el torneo. Lo mismo Gavilanes quienes una vez que se permita el regreso, darán lucha por ser los mejores.

Para mayor información sobre el registro de contagios que emite la Vocería Organizacional de Covid 19 se puede visitar https://www.queretaro.gob.mx/covid19/