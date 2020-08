Aguerrida quaterback, Dana Bárbara

Dana Bárbara Benítez Fortanel, quarterback del equipo Cuervos de San Juan del Río, es una líder por naturaleza que tiene como uno de sus objetivos formar parte de la selección nacional de futbol americano y representar a México en las próximas copas del mundo.

Bárbara es también line backer siendo un orgullo para San Juan del Río, pues formó parte del Nacional que se llevó a cabo en Chiapas, logrando el campeonato con la selección Liga de Futbol Americano Femenil (LIFAF).

Protagonista del futbol americano

“Espero crecer mucho más en el futbol americano sea a donde sea que me tenga que mover, estaría dispuesta a hacerlo obviamente siguiendo mis estudios para seguir avanzando, me gustaría mucho viajar, salir de México, me encantaría conseguir una beca deportiva en alguna universidad para seguir mis estudios y a la vez hacer lo que tanto me gusta”, afirmó.

La jugadora tiene por principal motivación crecer como persona, sentirse independiente y darles orgullo a sus padres, que en todo momento han estado motivándola.

Benítez cumplirá 3 años en Cuervos en octubre teniendo el interés de jugar el equipado. Sin embargo, la categoría abriría hasta un año después, así que Dana inició en la categoría Flag.

Posteriormente es que se abre la categoría, su profesionalismo la hizo estar presente en todos los entrenamientos.

Los primeros meses entrenaba solo con 2 jugadoras, hasta que poco a poco se fueron integrando varias compañeras y fue ahí donde se dio la primera temporada.

Quieren regreso seguro al campo

El futbol americano para Bárbara lo es todo, más allá de un desestrés es estar en paz consigo misma, pues la hace más fuerte dentro y fuera del emparrillado, que además le ha permitido tener hermandad con sus compañeras, lo que consideró como una parte fundamental en el juego para salir adelante.

En el escenario de la pandemia, la quarterback ha buscado mantenerse en forma para estar lista cuando se convoque a los equipos para el torneo. Al principio no fue fácil, en marzo cuando empezó el confinamiento, se suspendió todo, en abril y junio disminuyó las horas de preparación.

“Empecé a notar el cambio, todo el tiempo quería dormir y la verdad fue desagradable, fue así como decidí meterme al gimnasio para mantenerme en forma para estar lista cuando la temporada se diera. Procuro tener mi cardio, así como mantener mi condición”, explicó.

Benítez es una persona aguerrida, enfocada en lo que quiere. Una líder nada con gran potencial. Su carácter la he llevado a ser protagonista en los juegos de Cuervos, pero también a tener bajas.

“A muchas personas puede no agradarle, sin embargo, me ha abierto puertas. Mi desempeño me dio para participar en el Nacional en U 18 en Chiapas”, torneo en el que destacó logrando un extraordinario papel llevándose el campeonato con la Liga de Futbol Americano Femenil (LIFAF)