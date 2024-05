Ajedrecista Belén García en Nacional de Juegos Conade

Medalla de plata para la sanjuanense Natalia Belén García en los Juegos Nacionales de CONADE se desarrollaron en ciudad del Carmen, Campeche, en la modalidad rápido mixto, sub 20, siendo parte del equipo que logró 5 medallas de oro y 7 de plata.

La seleccionada disputó cuatro torneos, a ritmo clásico 90+30, rápido 25+5, rápido 10+5, torneo Blitz 3+2.

Belén García Ortega formó parte de la selección que representó a Querétaro, refrendó medalla como lo hizo hace un año, en Tabasco, en donde obtuvo plata y bronce.

La joven deportista sigue dando muestra de su preparación, siendo una de las candidatas a ocupar los primeros lugares. Se abre paso en competencia ganado las primeras partidas, para sumar la mayoría de puntos al ranking nacional.

Viene de representar a México en el Campeonato Panamericano de Ajedrez, que se realizó en Chicago, lo mismo en el Mundial Sub 20 que jugó en la CDMX. Previamente participó en el selectivo que se desarrolló en Cadereyta.

El evento a cargo de la Comisión Nacional del Deporte es un esfuerzo por promover el deporte ciencia. Con gran trayectoria en los diferentes torneos, los nacionales de Chihuahua, Villahermosa lo mismo en los campeonatos de Cancún y Querétaro, así como internacionales en Canadá.

Forma parte de una generación de talentosos jugadores en donde Miguel Montes obtuvo dos medallas de oro en la sub 20, Miguel Ángel López, quien logró dos oros en la sub 16, dos platas en la Sub 20. Fernando Cortez consiguió dos platas en la sub 12. Victoria Galván medallista de plata en la sub 12.

Para el cierre de esta edición Querétaro, registraba 48 medallas 16 de oro, 18 de plata y 14 de bronce, de acuerdo a la actualización de datos del Instituto del Estado y la Recreación de Querétaro.