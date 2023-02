Ajedrecista Élite

Una historia de dedicación y constancia es la del ajedrecista Juan Manuel Fortanelli Ríos , quien posee una basta carrera de triunfos, entre ellos, el haber logrado recientemente el título de candidato a maestro por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE por sus siglas en inglés), además de que cursa la carrera de médico como becado en la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México, orgullosamente de la Llave, San Juan del Río.

El figurar en los primeros lugares ha sido fruto de mucho trabajo y disciplina, horas de entrenamiento e inversión, en la mayoría de las veces de sus padres.

Fortanelli inició en el ajedrez por invitación de su maestra de secundaria, lo que comenzó por recreación fue tomándolo con más seriedad, para avanzar de grados, a los pocos meses recibía sus primeras medallas, razón que lo motivó a seguir adelante representando a Querétaro en las Olimpiadas nacionales. Ya en la preparatoria cuando cursaba el Cobaq ganó un lugar en la selección nacional para representar a México en los Mundiales de Uruguay en 2017 y Grecia en 2018, enfrentándose con lo más competitivo del orbe del ajedrez.

“Fue concurso tras concurso. La escuela me apoyó esa vez, me pagó el boleto para ir a Uruguay. La mayoría de las veces no hay apoyo, ni de gobierno ni dada, los recursos han sido omde mis papas”, recordó el ajedrecista quien también forma parte del equipo de Los Pinos, señalando la mucha falta de apoyos que este deporte requiere.

“Se pierde mucho talento, cuando iba empezando iba a la par con muchos, incluso mejor que yo que se salieron por falta de apoyo, es complicado. Muchas veces vas a torneos a los que no vas a ganar nada.”

Para el 2022, después de 8 años de participar de manera consecutiva en el Abierto Mexicano, Manuel logró ganarlo, siendo una de sus mayores satisfacciones dado lo complicado que es enfrentar a jugadores que se dedican de tiempo completo al ajedrez.

Ahora continuará con una amplia agenda de competencias a la par de sus estudios, para participar en la Universiada, el Abierto Mexicano, el Nacional por equipos univeristario.

Por último invitó a los lectores a dedicarse a cualquier disciplina, ya sea el ajedrez, el aprender a tocar un instrumento o cualquier deporte, a ser curiosos y siempre mejorar.