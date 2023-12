Ajedrecistas logran subcampeonato en festival norteamericano

El deporte ciencia queretano, tuvo una muy buena representación con tres atletas de nuestra entidad que lograron el subcampeonato del Festival Norteamericano de la especialidad, el cual se llevó acabo en la Ciudad de México, en donde se dieron cita representantes de Estados Unidos, Canadá y México, demostrando un muy buen nivel.

Las actividades del Festival Norteamericano de Ajedrez de la Juventud 2023, fue organizado por la Confederación de Ajedrez de América y la Federación Mexicana de la especialidad, evento en el que los países participantes llegaron con sus mejores exponentes en busca de conquistar la primera posición, por lo que el nivel que se vivió fue muy bueno.

La representación de nuestra entidad, estuvo conformada por tres exponentes de muy buen nivel como lo son Natalia García en la categoría sub 16, Bethzabeth Hernández en la modalidad sub 18 y Miguel Montes que participó en las categorías sub 16 y sub 18, en busca de refrendar que es uno de los mejores exponentes de esta disciplina en nuestra entidad ,pero sobre todo que tiene lo necesario para llegar a altos niveles.

Natalia García, hizo muy buenas partidas, consiguiendo los triunfos necesarios para llegar hasta la final, en donde lamentablemente no pudo conquistar la victoria, pero se quedó con el subcampeonato en la modalidad sub 16 de la rama femenil, resultado que deja contenta a está exponentes de nuestra entidad, que seguirá preparándose para elevar su nivel y mejorar sus resultados.

Bethzabeth Hernández también subió al podio de ganadores al obtener el subcampeonato en la categoría sub 18, mientras que Miguel Montes, subió al podio en dos oportunidades ,una de ellas en la modalidad clásico Sub 16 en donde conquistó el subcampeonato, además de la modalidad Blitz en la categoría sub 18, en donde también se quedó con la segunda posición de este importante evento deportivo.

