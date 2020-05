Alex “Tritón” Hernández mejora su marca

El triatleta sanjuanense Alex “Tritón” Hernández logró la marca de 1:52:02 Ironman Virtual Race en la prueba para ubicarse en la posición número 10 de 131 participantes internacionales, escalando posiciones pues en su prueba anterior figuró en el 11º al finalizar con un tiempo de 1:54:21

El también seleccionado nacional se especializa en las distancias olímpicas (1500 metros de natación, 40 kilómetros en ciclismo y 10 kilómetros de atletismo) y medio Iroman 70.30 (1900 m de natación, 90 km de ciclismo y 21 km de atletismo).

La competencia se trató de realizar 3 kilómetros de carrera seguidos de 40 kilómetros de ciclismo y terminando con 10 kilómetros de carrera a pie.

El triatleta explicó “el mundo pasa por una fuerte pandemia que ha afectado a todos y el deporte no ha sido la excepción, se han cancelado o pospuesto eventos de gran nivel desde los Juegos Olímpicos como campeonatos del mundo, sin embargo marcas como Iroman y Astri han realizado competencias virtuales, realizando desde casa las prueba”.

Con 23 años de edad tiene como sueño seguir clasificando a los campeonatos del mundo y seguir representando con orgullo a México con el equipo Blas Multisport a cargo del coach Alberto Balderas con quien ha estado por dos años con este proyecto logrado clasificar a 4 campeonatos del mundo: The Championship 70.3 en Samoriin Eslovenia en 2019 y 2020, de igual manera al mundial multisport de la Federación Internacional de Triatlón en 2019 Pontevedra España y en 2020 a Almere Amsterdam.

“Esto me motiva a no parar y no dejar de entrenar desde casa para una vez terminada la pandemia regresar más fuerte y con buen nivel a las competencias de triatlón”, declaró el deportista.

Egresado de la licenciatura en Administración Turística Alex desea continuar con nuevos retos, para esta temporada se había planteado el competir en el Nacional de Aguas Abiertas de Tzinansa, en el medio maratón de Querétaro, el medio Iroman de San Gil y el triatlón de Acapulco Puerto Marqués, eventos que están en pausa por la pandemia.