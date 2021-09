Alexis Ruiz destaca en el viejo continente

Omar Alexis Ruiz Paniagua representó a San Juan del Río en el Viejo Continente en el Trail de Samorin Eslovaquia, competencia que reunió a los mejores triatletas y que demandó a los deportistas dar su máximo esfuerzo y cumplir con los protocolos de sanidad.

Con 25 años de edad, el también ingeniero en radiofrecuencia puso a prueba su resistencia en un terreno hostil para el que los meses de entrenamiento dieron resultado.

El deportista contó la pandemia llevó a los organizadores y participantes a redoblar esfuerzos en el cuidado.

“Con esta nueva modalidad cambiaron las cosas, las áreas en donde dejas el equipo para cada transición cuando vas cambiando de nadar a la bicicleta a correr, hay distancia adicional a la que se tenía”

“Las medidas de seguridad son mayores, el uso de cubre bocas fue obligatorio. Fue muy divertido combinar el trabajo con la pandemia fue muy emocionante aunque me quitó tiempo para dedicarle a la preparación. No obstante, se logró terminar, no con el tiempo que hubiese deseado” agregó el entrevistado.

Alexis es una persona de retos quien se muestra seguro en sumar distancias, mejorar sus tiempos y escalar posiciones en el ranking internacional. Actualmente trabaja en Huawei atiendo a diferentes compañías de telefonías, figurando en el proyecto en Bahamas, atendiendo a AT&T México.

“Mi pasatiempo es el triatlón lo empecé a practicar hace 9 años. Empecé nadando, desde que tengo uso de razón sé nadar, de ahí que me nació el amor por el deporte. Gracias a ello empecé en el triatlón”, contó el deportista.

El Challenge Samorin tuvo como líderes a Florian Angert quien llegó a la meta con un tiempo de 3 horas con 36 minutos con 3 segundos. Magnus Elbaek Ditlev quien registró 3 horas con 39 minutos con 45 segundos. Frederic Funk con 3 horas con 40 minutos y 24 segundos. En la categoría femenil Lucy Hall fue la número uno al finalizar el recorrido en 4 horas con 10 minutos con 45 segundos. Sara Pérez Sala le siguió con 4 horas con 12 minutos y 15 segundos. Haley Chura con 4 horas con 14 minutos y 39 segundos.