Alistan carrera con obstáculos en Bernal

Los atletas queretanos, que gustan de las carreras con obstáculos, podrán disfrutar de una gran experiencia en Peña de Bernal, con la realización del Burden Run, en donde se tendrán las distancias de los 3, 5 y 10 kilómetros, esperando una gran participación de atletas a partir de los 11 años, hasta los atletas de alto rendimiento o pros, que tendrán además la oportunidad de acceder a un premio en efectivo en esta edición.

El evento en tierras queretanas se realizará el 15 de diciembre a partir de las 07:50 horas y que mejor, que teniendo la Peña de Bernal como marco para realizar esta competencia, en la que se tendrán obstáculos muy atractivos y demandantes, por lo que los organizadores dieron a conocer que se tienen diferentes modalidades, para que los que lo harán por primera ocasión o son los más jóvenes, puedan realizarlo con una gran experiencia que los motive a seguir practicando este deporte.

Los interesados podrán inscribirse a esta edición de la justa de manera individual, por parejas o en equipos en www.burden.mx , en donde podrán encontrar además la opción de categorías, así como detalles de lo que se puede vivir en cada una de ellas, para que elijan la que más les convenga, en especial, porque la finalidad es que disfruten del recorrido y se pongan a prueba ellos mismos.

En esta ocasión, se contará con las categorías Open 5 k, Open 5k VIP, Open 10 VIP, Age Group, que va desde los 15 a los +55 años, además de la modalidad Pro, destacando que en esta última, se tiene premios en efectivo, lo que sin duda motiva mucho a los atletas que se inscriben, para dar el máximo y con ello llevarse uno de esos premios que se tienen preparados, además de que se dijo, la exigencia es mayor debido a que se tienen que superar todos los obstáculos que se tendrán en este circuito.

Las inscripciones están por agotarse, recordando que se pueden inscribir en la modalidad individual, pareja o grupos, incluso los organizadores dieron a conocer que en caso de tratarse de equipos de 10 o más integrantes, se pueden poner en contacto a través de las redes sociales con la organización, para ver la posibilidad de un cupón de descuento y que no se queden fuera de esta edición de la competencia deportiva en tierras queretanas.

Algo importante que señalaron los organizadores, es que, en el caso de la categoría Open, el formato está diseñado para que los participantes puedan recibir ayuda de otros atletas para cruzar los obstáculos, debido a que no es una categoría que este cronometrada, pueden tardarse el tiempo que consideren, lo importante es estar concentrado en divertirse y llegar a la meta, en caso de no completar un obstáculo o no realizarlo, se tendrá una penalización de burpees.

En el caso de la categoría Open VIP, la ventaja que se tiene es la de contar con los mejores horarios de salida, además de cambiar la inscripción por otra carrera en caso de no poder asistir a la de este 15 de diciembre, mientras que en la Age Group, se compite por categoría que va desde los 15 años hasta la de 55+ en donde el ganador se llevará su medalla, pero, sobre todo, es participación de forma individual, no pueden recibir ayuda de otro competidor para cruzar los obstáculos, los cuales todos son obligatorios a excepción de las jaulas de suspensión por lo que en caso de fallar en algún obstáculo, serán penalizados con dos minutos de tiempo retenido antes de continuar la competencia, además, en caso de no poder completar un obstáculo, podrán continuar en la carrera, pero estarán descalificados.

La categoría estelar, o la Pro es una modalidad en la que los competidores tendrán derecho a una premiación económica, siempre y cuando sean de los primeros lugares de la competencia, reiterando que, en este caso, todos los obstáculos son obligatorios y pueden realizar múltiples intentos para superarlos, por lo que, en caso de no poder superar algún obstáculo, será descalificados y perderán la oportunidad de buscar un premio en esta ocasión.