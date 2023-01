Damar Hamlin habla por primera vez luego de haber sufrido un paro cardíaco

Damar Hamlin protagonizó uno de los hechos más tensos en la historia de la NFL, cuando se desplomó en el campo de juego en el partido que su equipo los Bills de Buffalo disputaban ante los Bengals, donde posteriormente sufrió un infarto.

Tras este incidente tuvo que ser hospitalizado de emergencia por un par de semanas, para posteriormente reaparecer públicamente en el estadio de su equipo para apoyar en el duelo ante el mismo rival donde vio su lesión.

Para su desgracia, los Bills cayeron en los playoffs en ese duelo y su participación en la temporada acabó.

A special message from our guy @HamlinIsland. ❤️💙#LoveForDamar | #ForDamar pic.twitter.com/YF28bzeLJA — Buffalo Bills (@BuffaloBills) January 28, 2023

Y hace unas horas, el equipo publicó un vídeo en sus redes sociales donde el jugador reapareció para hablar después del desafortunado incidente y dio unas palabras de agradecimiento a la afición de Buffalo por el apoyo que recibió durante el proceso.

“Lo que me ocurrió en el partido del lunes por la noche es un ejemplo directo de que Dios me usó como un medio para compartir mi pasión y mi amor, directamente desde mi corazón, con el mundo entero. No puedo decirles cuánto aprecio todo el amor, el apoyo y todo lo que he visto en mi camino”, dijo el jugador de los Bills.

