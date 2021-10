El sueño intacto de Sammis Reyes, el primer chileno en la NFL

La historia del chileno Sammis Reyes es la de un chico que jamás dejó de luchar por alcanzar su sueño: transformarse en un destacado deportista de alto rendimiento, objetivo que visualizó a temprana edad en el baloncesto pero que ha acabado consiguiendo en el fútbol americano.

Determinación es un concepto que caería bien en la personalidad de este joven de 25 años, que este domingo se alista para convertirse en el primer chileno en debutar en un partido oficial de la National Football League (NFL) de Estados Unidos defendiendo al Washington Football Team.

El entrenador del equipo capitalino, Ron Rivera, lo incluyó en la convocatoria y se espera que por fin vea acción en sustitución del titular Loan Thomas, ausente por lesión, en el partido contra el New Orleans Saints.

PROMESA DEL BALONCESTO

El fútbol americano no entrada en los planes de Reyes, cuya pasión era el baloncesto y su sueño la mayor liga del mundo, la NBA, por lo que antes de los 15 años, decidió emprender un viaje a Estados Unidos para probar suerte e intentar hacerse un sitio entre las estrellas del parqué.

Llamó la atención en su etapa escolar y destacó como uno de los mejores jugadores de baloncesto del torneo, desempeño que le valió una beca en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans.

Durante cinco años, jugó por Tulane en la importante División I del torneo masculino de baloncesto, años en que además sacó un carrera de Administración de Empresas.

CAMBIO DE RUMBO

Pero el draft para entrar en la NBA no llegó y Sammis, en lugar de bajar los brazos, simplemente cambió de rumbo y en 2020 eligió un deporte que jamás había jugado oficialmente.

"Steve Refling, que está en la industria de la música, me puso al teléfono con entrenadores y agentes de fútbol americano, para convencerme de que yo tenía una chance real de llegar a la NFL solamente por mis cualidades físicas. Mido dos metros, corro muy rápido, salto mucho y me muevo bien lateralmente", contó a un medio chileno.

Sammis nunca se había acercado al deporte más popular de Estados Unidos y sus primeras nociones las tomó de Internet, viendo vídeos de YouTube, estudiando las reglas y haciendo ejercicios por cuenta propia.

"Sé que le estoy abriendo puertas a la gente que vendrá después de mí. El fútbol americano es un deporte maravilloso", dijo a otra web local.

Luego de las diversas reunirse con agente deportivos que reconocieron sus condiciones físicas, se abrió la oportunidad que esperaba y, finalmente, en agosto de este año firmó como uno de los 53 jugadores que disputarían la temporada de la NFL defendiendo a la formación de la capital.

"Es una gran responsabilidad, es un gran honor. Pero al mismo tiempo, sé que es sólo el comienzo. Tenemos que seguir, no nos podemos detener ahí", aseguró en ese momento.

Reyes ha debutado ya en partidos de pretemporada, pero todavía no en competición oficial, para lo que se prepara este fin de semana en lo que se espera que sea el comienzo de una carrera brillante.

"No he hablado específicamente para lo que viene esta semana, pero si él reacciona como lo hizo la vez anterior, funcionará. Ha hecho un buen trabajo, se ve bien en las prácticas, no se achica. Va a ser interesante verlo en un partido", señaló el entrenador de Washington.

De consumarse el debut, Reyes pasará a lucir la camiseta de un equipo que ostenta dos títulos en la NFL, tres Súper-Bowl y 10 jugadores en el Hall Of Fame, inscribiendo su nombre en lo más alto de la historia del deporte chileno.