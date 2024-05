Harrison Butker crea polémica por discurso en Universidad: ¿Qué dijo el jugador de la NFL?

Harrison Butker, pateador de los Kansas City Chiefs de la NFL, generó polémica por las críticas que realizó contra mujeres que trabajan y miembros de la comunidad LGTB+, en un discurso de graduación que pronunció como invitado en el Benedictine College, universidad católica en Atchison, Kansas (EE.UU.).

“Algunas de ustedes podrán tener carreras exitosas, pero me atrevería a suponer que la mayoría de ustedes están más entusiasmadas con su matrimonio y los hijos que traerán a este mundo”, dijo Butker, de 28 años.

Harrison Butker, quien se asume como católico conservador, puso como ejemplo de su afirmación a su esposa, Isabelle, con quien se casó en el 2018 y tiene dos hijos.

“Puedo decirles que mi bella esposa Isabelle sería la primera en decir que su vida realmente inició cuando comenzó a vivir su vocación de esposa y madre”, aseguró el ganador de los Super Bowls LIV, LVII y LVIII.

¿Qué dijo Harrison Butker sobre la comunidad LGBT+?

En el mismo discurso describió el mes del ‘Orgullo de la comunidad LGTB+‘ como un “pecado mortal”. Se dirigió a los hombres del colegio reunidos en la ocasión para no influenciarlos de lo contrario.

No te arrepientas de tu masculinidad y lucha contra la cultura de castración de los hombres, puntualizó.

Justice Horn, expresidente de la Comisión LGTB+ de la ciudad de Kansas, respondió a las palabras del pateador en sus redes sociales.

“Harrison Butker no representa a Kansas City ni lo ha hecho nunca. Kansas City siempre ha sido un lugar que da la bienvenida y abraza a los miembros de nuestra comunidad LGTB+”, escribió Horn.

Sarah Kate Ellis, presidenta y directora ejecutiva de GLAAD, organización estadounidense que trabaja para impulsar la igualdad para la comunidad LGTB+, también respondió al jugador.

“Su discurso es inexacto, mal informado y lamentablemente fuera de sintonía con los estadounidenses sobre el orgullo de las personas LGTB+ y las mujeres”, señaló Kate Ellis.

Y subrayó que lo dicho por el pateador va contra los valores de la franquicia que representa.

“Los comentarios de Butker socavan experiencias que no son suyas y revelan que es alguien que va en contra del compromiso de su propio equipo con la comunidad de Kansas City y los estándares de respeto, inclusión y diversidad de la NFL”, concluyó la directora de GLAAD.

