Historia del Super Bowl en cifras

Cuando se habla de Americano, es hablar de cifras y a un día de que Los Chiefs y los 49ers de San Francisco se disputen el tan anhelado trofeo Vince Lombardi, aquí te compartimos algunos de los récords que se han registrado a los largo de la historia del Super Bowl.

Aderezo 10 botanas muy mexicanas para ver el Súper Bowl

Récords por equipo

Hasta ahora los Steelers y Patriotas, son los equipos que han ganado la mayor cantidad de títulos en la historia del Super Bowl. Sin embargo, si en esta edición LIV, los 49ers ganaran, se sumarían al récord.

via GIPHY

· Más puntos en un juego: San Francisco 49ers con 55

· Mayor regreso: Patriots vs Falcons, perdían 28-3, ganaron 34-28

· Más puntos en un juego entre ambos equipos: 75 puntos (49ers 49-26 Chargers)

· Más TD en un juego: 49ers vs Broncos con 8

· Serie más larga con TD: 96 yardas (en tres ocasiones)

· Serie que tomó más tiempo: New York Giants con 9 minutos y 59 segundos

· Mayor número de yardas totales por equipo: 613 de los Pats vs los Eagles en el Super Bowl LII

· Mayor cantidad de primeros y diez: 37 de los New England Patriots vs Falcons en el Super Bowl LI

· Más intercepciones : 5 de los Tampa Bay Buccaneers vs Raiders en el Super Bowl XXXVII

· Menor cantidad de yardas permitidas: 119 yardas de los Steelers vs Vikings en el Super Bowl IX

· Más sacks en un juego: 7 de los Steelers vs Cowboys en el Super Bowl X; Chicago Bears vs Patriots en el Super Bowl XX; Denver Broncos vs Panthers en el Super Bowl 50

Americano 14 datos que debes saber del Súper Bowl LIV

Récords por jugador ofensivo

Tom Brady, el QB de los Patriots es el jugador con más títulos de campeón en la historia de la NFL, además de contar con los récords de más juegos de Super Bowl jugados, más veces como titular, más victorias como QB y por supuesto, el del QB más viejo en ganar este partido.

via GIPHY

· Más puntos anotados de por vida: Jerry Rice, 48 puntos

· Más pases completos en un juego: Tom Brady con 43

· Más pases lanzados completados de por vida en Super Bowl: Tom Brady con 256

· Pase más largo: Jake Delhomme de 85 yardas

· Más pases de TD en un juego: Steve Young con 6

· Más yardas por tierra en un juego: Timmy Smith con 204 yardas

· Acarreo más largo en la historia: Willie Parker 75 yardas

· Más recepciones en un juego: James White con 14 pases atrapados

· Más yardas por pase en un juego: Jerry Rice 215 yardas

· Recepción más larga: Muhsin Muhammad 85 yardas

· Más pases de TD atrapados en un mismo juego: Jerry Rice con 3 pases

Americano Anuncia la NFL partidos de temporada regular en México

Récords por jugador defensivo

En esta edición veremos a una de las mejores unidades defensivas de la temporada cuando los 49ers intenten mermar la producción ofensiva de Mahomes y compañía y tratar de que uno de sus jugadores añada su nombre en algunos de los siguientes récords.

via GIPHY

· Más sacks en un juego: L.C. Greenwood con 4.0

· Mas intercepciones en un juego: Rod Martin con 3

· La mayor cantidad de yardas tras un intercepción: James Harrison de los Steelers vs Cardinals en el Super Bowl XLIII

· Más tackles combinados: Dan Morgan con 18

Americano Hasta los recién nacidos son hinchas del Super Bowl

Récords por juego

via GIPHY

El Super Bowl XIV tuvo una asistencia de 103 mil 985 personas. Y hasta ahora el récord de espectadores televisivos lo tiene la edición XLIX entre los Seahawks y los Patrots que congregó a 114.5 millones de espectadores ante el televisor.