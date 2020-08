"La Roca" Johnson llega al futbol americano y compra la liga XFL por 15 mdd

Dwayne "La Roca" Johnson y su exesposa, la empresaria Dany Garcia, han comprado la liga profesional de fútbol americano XFL junto a un grupo inversor deportivo por 15 millones de dólares.

"Con mi socia pionera Dany Garcia y Red Bird Capital, hemos comprado la XFL. Con gratitud y pasión he construido una carrera con mis dos manos y aplicaré estos callos en nuestra marca, XFL 2020. Emocionado de crear algo especial para los fans", escribió 'The Rock' en su cuenta de Twitter.

"Un momento para iluminar este hito genial y enorme. Mi socia de la XFL, Dany Garcia, se convierte en la primera mujer propietaria de una liga deportiva entera independiente de un equipo. Fue la arquitecta de esta adquisición y ahora vamos a trabajar por amor al fútbol", agregó.

With my trail blazing partner @DanyGarciaCo & Red Bird Capital, we have acquired the XFL.

With gratitude & passion I’ve built a career with my own two hands and will apply these callouses to our @xfl2020 brand.

Excited to create something special for the fans! #XFL #fullcircle pic.twitter.com/LprJ6HjglD — Dwayne Johnson (@TheRock) August 3, 2020

En un comunicado, el grupo inversor deportivo Red Bird Capital, la tercera parte en el acuerdo, indicó que han comprado todos los activos de Alpha Entertainment, la matriz de la XFL, por unos 15 millones de dólares antes de que fueran sometidos a subasta hoy por la mañana.

Garcia, fundadora de The Garcia Companies y productora de varios taquillazos de cine, consideró que los deportes y el entretenimiento son el "cimiento" de sus negocios y adelantó que convertirá la liga en una "experiencia multimedia" para los atletas, los socios y los fans.

El presidente y jefe de operaciones de la XFL, Jeffrey Pollack, dijo citado en la nota que los compradores son un "dream-team" y este es "un final de Hollywood" para el proceso de bancarrota que la liga atravesaba desde el pasado mes de abril a causa de la pandemia.

Taking a moment to illuminate this very cool and huge milestone.

My XFL partner, Dany Garcia becomes the first woman to OWN an entire sports league independent from a team. She was the architect in this acquisition and now we go to work - for the love of football. @xfl2020 https://t.co/7IOuGBSxYu — Dwayne Johnson (@TheRock) August 3, 2020

Fundada por la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE) como alternativa a la Liga Nacional de Fútbol (NFL), la XFL debutó en 2001 pero apenas duró un año, y en 2020 estaba iniciando una segunda etapa hasta que su temporada se vio truncada por el coronavirus.

La compra de la liga XFL debe ser aprobada en una comparecencia judicial el próximo 7 de agosto y, si se cumplen todas las condiciones de venta, la operación finalizará el día 21, señaló Red Bird Capital, fundada por un exdirectivo de la empresa financiera Goldman Sachs.

Johnson y Garcia, que estuvieron casados diez años hasta su divorcio en 2007 y tienen una hija, son socios en otros emprendimientos de la industria del cine a través de su productora Seven Bucks Productions.

