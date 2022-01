Luis Eduardo Olea buscará ser campeón con Pioneros

Luis Eduardo Olea, ala defensiva de Pioneros de Querétaro, se dijo contento por llegar a esta escuadra de cara a la temporada 2022 de la Liga de Futbol Americano de México (FAM-YOX), en donde sin duda buscará ser campeón con la escuadra queretana, pues es un equipo que tiene todo para conseguirlo, al tiempo que dijo que se ha estado preparando muy bien durante este año y medio que no hubo actividad.

“Todos los días estoy entrenando, me estoy preparando y estoy muy contento porque el 17 de enero volvemos a las canchas y pues traigo toda la energía encima, la adrenalina para poder estar en actividad. Lo único que puedo decir es que tengo un año y medio preparándome, ando mejor que nunca, ando mejor que cuando tenía 18 años, me prepare como nunca, tomamos las cosas en serio y mucho más fuerte, espero dar un espectáculo, robarme a la afición de Querétaro, ya que en Chihuahua logré que la gente me quisiera mucho, me di a conocer, me los voy a ganar a base de mi esfuerzo, mi trabajo y todo lo que he trabajado en este año y medio, lo voy a demostrar en el terreno de juego, no se van a arrepentir de abrirme las puertas”.

El oriundo de Mexicali destacó que tiene la mentalidad de ser campeón y sabe que con el conjunto queretano puede lograr ese objetivo, sobre todo en una temporada en la que cada jugador y cada equipo le pondrá una dedicatoria especial, pues muchos han perdido amigos, familiares o conocidos por el tema de la pandemia.

“Me siento listo, esta preparación no ha sido nada fácil pero estoy preparado en alimentación, gimnasio y todo eso, en mi mente estoy enfocado en ser campeón y sé que con el equipo de Pioneros lo puedo ser, este año va a ser muy difícil para todos porque venimos de una situación muy difícil, en donde perdimos familiares, amigos y la verdad esta temporada va dedicado a muchas personas, a la afición que tuvo muchas perdidas, se puede oír feo pero Caudillos no ha sido campeón y Pioneros si lo ha sido, vamos por ese bicampeonato, dejar en claro que vamos a pelear por ese bicampeonato”.

Luis Eduardo Olea señaló que la clave para cumplir con el refrendo del título, será sin duda la calidad de jugadores que tiene la escuadra queretana, pues si bien “son jugadores experimentados, que muchos ya están en su retiro pero que parecen jóvenes de 18 o 19 años, los demás equipos también lo tienen pero aquí no se trata de ser el más guapo, de tener el uniforme más bonito, aquí se trata de meterle coco y como hemos estado hablando con el coach Alberto de León, está muy enfocado en lo que quiere y simplemente no me había tocado estar con un coach así y lo único que puedo decir es que vamos a dar mucho de qué hablar”.