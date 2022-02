¡Histórico! La razón por la que MVP del Super Bowl va a Disneyland

El domingo, Los Ángeles Rams se convirtieron en los campeones del Super Bowl LVI al derrotar a los Bengalíes de Cincinnati. Tras el triunfo, el MVP Cooper Kupp, así como Matthew Stafford y Aaron Donald irán al tradicional festejo del campeonato en Disneyland que tiene más de 35 años.

A través de las redes sociales del parque, los tres jugadores de los Rams, que fueron de las piezas claves para conseguir el campeonato, aparecieron en un video junto con su familia en el tradicional comercial de Disney "What's next".

Te puede interesar: Super Bowl 2022: Los memes no perdonan ni a los máximos íconos del rap

En el video, Kupp, Stafford y Donald gritaron junto con sus familiar "Todos vamos a Disneyland", cumpliendo con una tradición que ya tiene 35 años entre Disney y los campeones de la NFL.

¿Cómo surgió la visita a Disneyland?

De acuerdo con medios de EU, esta idea surgió del entonces director ejecutivo de Disney, Michael Eisner, quien junto a su esposa cenaron con una pareja de aviadores, Dick Rutan y Jeana Yeager, que realizaron un vuelo alrededor del mundo sin escalas.

De acuerdo con la anécdota, la esposa de Einer preguntó a los aviadores que era lo que harían a continuación, y estos les respondieron: "Vamos a ir a Disneyland".

Los Eisner utilizaron esa frase como eslogan en su siguiente comercial y se acercaron a la NFL para hacerle una propuesta comercial para que el MVP del partido más importante de la temporada responda la pregunta después de ganar el Super Bowl.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Disneyland (@disneyland)

El primer comercial fue lanzado en 1987 con el mariscal de campo de los Gigantes de Nueva York, Phul Simms, luego de ser elegido como MVP en el Super Bowl XXI.

“Me contactaron al respecto tal vez el martes antes del Super Bowl”, señaló Simms,

“Mi agente, David Fishof, me lo dijo y yo dije: 'No hay posibilidad. Ni siquiera me hables de eso. No voy a hacerlo. Me mantuve firme hasta el viernes por la noche cuando finalmente dije: 'Oh, Dios mío, bien. Lo haré.' Me desgastó”.

La visita de los Rams será histórica

Desde entonces, el jugador más importante reconocido por la NFL durante el Super Bowl eran invitados al parque a un festejo por conseguir el campeonato. Estrellas como Patrick Mahomes, Tom Brady, y varias leyendas de la NFL participaron en este comercial.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sin embargo, en esta ocasión, será la primera vez que tres jugadores participen en el comercial de Disney, pues se consideró que aunque el MVP fue Kupp, tanto Stafford y Dondald fueron fundamentales para conseguir el campeonato de los Rams.