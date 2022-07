Seleccionadas mexicanas de futbol americano acusan a FMFA de malos manejos

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) culpó a las federaciones deportivas de ser las responsables de la mala logística de los viajes para la participación de atletas en eventos internacionales. Lo anterior, a raíz de los problemas que se suscitaron en las últimas horas con tres taekwondoínes que no llegaron a tiempo para participar en el Campeonato Mundial que se disputa en Finlandia, y también hubo contratiempos con la selección nacional de futbol americano que este sábado tenía previsto debutar en una justa internacional en Finlandia pero no hubo vuelos que la trasladaran a tiempo a la ciudad de Helsinki.

“Las Federaciones Deportivas Mexicanas, de disciplinas convencionales y adaptadas; son las responsables de toda la gestión y logística para que un representativo nacional participe en alguna competencia nacional o internacional, dentro del ciclo olímpico, al margen de Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos”.

Varias personas se manifestaron en apoyo a la Selección Mexicana de Futbol Americano que no ha podido viajar al Mundial que se disputará en Finlandia.

“Es compromiso y tarea de las FDM, otorgar todas las facilidades a nuestros atletas cuando participan en alguna competencia; tales como: vuelos, registros, uniformes, hospedaje, indumentaria; entre otras necesidades propias de los viajes”, informó el organismo que encabeza Ana Gabriela Guevara.

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol Americano (FMFA), César Barrera, informó que el problema de que el equipo nacional no haya estado a tiempo en Finlandia fue porque no había vuelos de conexión de España a Helsinki debido a que huelga de la aerolínea Lufthansa, sin embargo, las jugadoras tienen otra versión.

Las protestas en apoyo a la Selección Mexicana de Futbol Americano se realizaron cerca de las instalaciones de la Codeme.

Ángeles Cruz, quien forma parte de la selección nacional, señaló que la Federación no pagó a tiempo los boletos para viajar y que la línea aérea los canceló “nosotras investigamos y la huelga de Lufthansa era administrativa y no operativa, entonces no tenía por qué afectar ningún traslado”.

“Presionamos y la información que nos dio César (Barrera) fue que se reservaron los boletos pero no se liquidaron, por obvias razones las aerolíneas liberaron esos vuelos y nosotros nos quedamos sin los mismos porque no se pagaron, entonces cuando tú quieres conseguir un vuelo a días de tu evento o están muy caros o no hay”, dijo.

La jugadora aclaró que ellas no convocaron a la manifestación pacífica de amigos y familiares que cerraron la avenida Río Churubusco a la altura de la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme) como protesta por el mal manejo de esta situación.

"Nosotros nos enteramos en redes sociales y estamos agradecidas por ese apoyo, pero nosotros no lo hicimos, estamos encerradas en el CNAR (Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento) y no nos enteramos de nada, nosotras únicamente estamos concentradas en el Mundial, nada más", sentenció.