Anabell, destaca taekwondoín

La taekwondoín queretana Anabell Salmerón Carmona se ubicó entre las mejores en el Campeonato Abierto Europeo Virtual de Poomase al obtener una calificación de 6.765 unidades dentro de la categoría U40.

La profesora de Jaguares superó la ronda preliminar para llegar a la semifinal entre 75 representantes de diferentes países.

“Lamentablemente no me alcanzó para entrar a la final pero tenemos que seguir afinando detalles. Los resultados son un poco subjetivos porque en un torneo te avalúan desde una sola perspectiva y dentro del área influyen diversos factores como el manejo de los nervios, pero la experiencia me gustó”.

Deportes

La competencia fue de carácter internacional lo que le sirvió a la deportista para continuar enfocada en las pruebas rumbo al Campeonato Nacional Mexicano Virtual, justa de grado G2 que otorgará puntos para el ranking de la Federación y que se llevará a cabo el 17 de mayo, previo, la multimedallista estará compitiendo en el Abierto Virtual de Colombia el 16 de mayo.

Salmerón expuso que la forma virtual permite a los deportistas a seguir con las evaluaciones lo que impulsa a seguir mejorando.

Con 20 años en el Taekwondo, Anabell es un referente del deporte nacional especializada en el área de Poomsae desde hace 9 años.

La taekwondoín presume también uno oro que logró en el campeonato de Zacatecas. “Estoy muy contenta, agradecida con Dios por todas las bendiciones que me ha dado”.