Anatolio Badillo Ugalde cumple 10 años de maratonista

Siguiendo los pasos de los grandes maratonistas mexicanos Andrés Espinoza, primer lugar en los internacionales de New York, Dallas, Lisboa.

Con 10 años en el running, el profesor Anatolio Badillo Ugalde es un referente de disciplina y entrega. Badillo tiene un record de 35 Maratones, en 2016, 2017 y 2018 subió al podio en el Maratón de Monterrey. Lo mismo en Cabo San Lucas, en Morelia, Michoacán, en Durango.

El corredor empezó con trotes de 15 y 30 minutos poco a poco fue aumentando las distancias hasta participar en las carreras de 5, 10 kilómetros. Una vez que dominó la carrera de 10 kilómetros pasó a un medio maratón hasta llegar al medio maratón.

“Se va haciendo como un reto como que uno mismo va determinando poder realizar otra distancia. Fue como me incursioné hacer el Maratón” explicó el originario de San Juan del Río.

En los primeros maratones que hubo en Querétaro se animó a participar.

“El maratón no es nada más decir quiero correr dentro de dos meses y ya, lleva un proceso, el organismo se tiene que ir adaptando fisiológicamente. Me quedó eso de recuerdo, lo corrí, me aventuré fue una aventura, sufrí bastante. A raíz de ahí me puse a ver qué tenía que hacer, documentarme más, hacer algunas experiencias propias del entrenamiento que me fuera dando mejor capacidad de correrlo” informó .

El hecho de que Badillo incursionara a la carrera primero fue por salud que le ayudó a pasar de 90 a 65 kilos

“Era un tipo con obesidad, un peso de hasta 90 kilos para mi estatura que soy de 1.70 perdí 35 kilos de sobrepeso, fue lo primero que me motivó a correr”.

Después de que logró llegar al equilibrio de su peso con su talla sintió una gran diferencia, una mejor forma de vivir, más sano, más tranquilo.

“Agradezco a correr que me siento bien, regularmente me hago mis análisis para saber cómo estoy, afortunadamente estoy bien”.

El hecho de salir a correr ha disfrutado conocer diferentes partes de la República, llevar con orgullo el nombre de San Juan del Río a muchos lugares.

Tras una exitosa carrera como profesor de Educación Física, Badillo está jubilado lo que le permite dedicar más tiempo a sus entrenamientos a la planificación de estos, con 58 años es una persona de retos.

Para esta temporada se había puesto de meta realizar 8 maratones, lamentablemente por las cuestiones de la pandemia, su meta deberá ser aplazada.

“No es lo correcto para los que buscamos el podio y queremos hacerlo con mejores tiempos, lo recomendable son 2 maratones al año. Me había hecho el reto de correr 8 iba a empezar en marzo el maratón Lala, en abril el de Celaya Guanajuato, después el de San Luis Potosí hasta terminar en el Monterrey, desgraciadamente no se pudo pero sigo entrenando, ejercitándome en casa, busco salir al bosque al campo donde no perjudique y me cuide”.

El atleta manifestó que independiente de subir al podio lo mas importante es la convivencia el disfrutar estar en ese proceso de entrenamiento, el estar activo.