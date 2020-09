Andrés, apasionado del basquetbol

Andrés Martínez Mendoza ha encontrado en el basquetbol la motivación por ser mejor jugador, pasión que lo ha llevado a formar parte de la selección de la escuela secundaria Antonio Caso.

En medio de la pandemia, el joven lamenta el no poder estar con su equipo, sin embargo, no descuida sus tiros, cada que tiene oportunidad visita las canchas a un costado del Cecuco y dedica buen tiempo a tirar. La práctica ha hecho que el jugador tenga más aciertos que fallas.

Para esta temporada, el basquetbolista tenía planeado representar a San Juan del Río a nivel estatal.

“Ir contra otras escuelas, nos faltó una ronda para ir a los estatales por esto del Covid -19, ya no pudimos estar y así nos quedamos. Nos faltaba un partido que era contra la Salle para definir”, explicó.

Con 6 años de trayectoria en el deporte ráfaga, Martínez es un fiel seguidor del máximo anotador, Michael Jordan.

“De pequeño me gustaba verlo, nació la pasión de querer ser como él y jugar. Siempre me ha apasionado desde que iba en 3º de primaria, iba a jugar al equipo de mi escuela Motolinia de ahí me cambiaron y ahora en la secundaria formo parte también del equipo”, declaró.

El defender los colores de la Antonio Caso es una prioridad, a través del juego, Andrés ha aprendido a resolver situaciones en medio del estrés, llevando a su equipo a avanzar en cada ronda. El trabajo en equipo y juego limpio son algunos de los elementos que posee Martínez.





El jugador se encuentra enfocado en ser mejor, continuar obteniendo más premios no nada más en el deporte sino en diferentes áreas, trabajando en sí de manera integral, pues quiere además conseguir mejor promedio en su escuela.

Martínez al igual que sus compañeros se encuentra ansioso por volver a la duela, convivir con sus amigos aunque saben que lo principal ahora es tomar las medidas de contingencia de salud.

Una vez que las autoridades indiquen será posible volver la liga al igual.