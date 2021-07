Ángeles Paniagua destaca en Ixtapa

La residente sanjuanense Ángeles “Gela” Paniagua Soriano subió al podio, al conseguir el segundo mejor tiempo en la competencia Duatlón de Ixtapa, en la distancia de 7.5 kilómetros de carrera y 20 de ciclismo rompiendo marca personal de 1 hora con 30 minutos en la categoría 50 a 55.

La deportista dio su mejor esfuerzo en cada zancada haciendo frente a las extremas condiciones climáticas, las mismas que hicieron que cambiaran los planes de hacer un triatlón a un duatlón, por cuestiones de tormenta, explicó la medallista.





Originaria de Salvatierra, es un ejemplo a seguir de una mujer que supera sus propios límites.

Ángeles salió del arco de meta para recorrer 2.5 kilómetros carrera luego 20 kilómetros en bici y 5kilómetros más en carrera.





“El triatlón se convirtió en duatlón por el mal clima, se corrieron 2.5 al inicio, fue muy dura la subida, la primera, como después fue bajar agarré ritmo. La transición se hizo bien mucho agua, en toda la carrera llovió, había bastantes columpios en la bici, pero divertidos, ahí logré rebasar a bastantes, también en la carrera en la bajada”, narró la deportista.

“Los 5 kilómetros últimos fueron planos, muy a gusto, terminé mojada totalmente como si hubiera nadado. Quedamos en segundo lugar con un tiempo de 1 hora con 30 minutos. El primer lugar fue 1:16 que es Nely Becerra que está muy fuerte. A lo mejor pude llegar poquito menos pero alcanzarla no, todavía me falta, pero me sentí a gusto, bajé tiempos personales eso me da mucho orgullo antes hacía las dos horas, le he bajado bastante”, detalló.





Al preguntarle por la logística del evento en el marco de la pandemia dijo se llevaron a cabo los protocolos de sanidad.

“Todo muy padre, había mucha gente para recibir el podio y fue muy rápido Ixtapa muy intenso fui de las últimas de inscribirme el mil 683 casi de los últimos, no llegó a mil 700”, explicó.





Gela, como con cariño la llaman, empezó a dedicarse al triatlón desde hace 5 años al ver que a su hijo le gustaba tanto. Entonces se puso por meta hacer uno antes ya había hecho 3 maratones. Se propuso hacer triatlones, primero con distancias chicas sprint hasta la fecha lleva 13 sprints que es la distancia en nado de 850, bicicleta de 20, en San Gil son 36 kilómetros y la carrera de 7 kilómetros, en San Gil es casi olímpico. En todos ellos ha sido top ten, entre ellos estuvo un sprit internacional el de Chicago en 2018 en donde figuró en el 11º lugar siendo un referente nacional en la competencia de gran nivel.

La deportista continúa con su preparación para próximas competencias, como lo es el triatlón de Veracruz y el de San Gil, haciendo las disciplinas que más le apasionan, correr, andar en bicicleta y nadar.





“Próximamente es el de Veracruz, este año posiblemente no va a ser olímpico por cuestiones personales, pero ya estamos preparándonos para el de San Gil, el 70.3, llevo tres 70.3 en forma virtual. A futuro quiero calificar de nuevo para un internacional, todo se suspendió por la pandemia pero ese es mi fin. También estoy en la Universidad de Triatlón, estoy en el nivel 1, pasando el nivel 1 puedo dar clase a los pequeños, ese es también mi otro fin, formar un equipo de niños atletas para que lleguen a competir en algún momento” finalizó la medallista.