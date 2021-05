Antonio Valencia dijo adiós al futbol en emotiva despedida

No va más el Tren, obligado por una lesión en la rodilla, Antonio Valencia se vio obligado a dejar las canchas y hoy puso fin a una carrera de 23 años que vio su mejor momento es Inglaterra.

“Estoy un poco nervioso, quiero agradecerles por estar aquí para comunicarles mi retiro del fútbol profesional por una decisión personal, una decisión de mi estado físico”.

Su rodilla no dio para más y es lo que lo obligó a colgar los botines, Antonio Valencia se va triste por la forma en que tiene que dejar el futbol profesional.

“Esta lesión me apareció cuando tenía 29 años, intenté seguir entrenando tomaba médicamente para poder seguir entrenando pero ahora es el momento de decir gracias a este lindo deporte, siempre quise dar lo mejor de mi, quiero agradecerle al presidente Manuel Velarde el me ofreció otro contrato pero no puedo más y siempre estaré agradecido con el equipo, con la hinchada”.

Agregó, “es una decisión dura porque me siento fuerte mentalmente pero hay algo que no está bien en ti cuerpo es triste, que tengas que salir de los entrenamientos es muy deprimente y la decisión del retiro siempre está en tu cabeza porque no es justo que tus compañeros estén dando el cien y yo no pueda hacerlo”.

RECHAZÓ OFERTA

La directiva de Gallos le ofreció continuar en el Club con un puesto como directivo pero el jugador optó por regresar a su país y disfrutar de su familia.

“Manuel me lo propuso pero la familia está en ecuador las raíces están en Ecuador quiero agradecerles por esa propuesta pero ahora mi cabeza está puesta en Ecuador”.

Valencia ofreció una disculpa a los Clubes y a su selección por si alguna vez había fallado en el camino.

“En el camino si le fallé a alguien le pido una disculpa, a mi país si en algún momento los defraude también les pido una disculpa, me voy tranquilo porque dejé todo en la cancha”.

LESIÓN IRREVERSIBLE

Hugo Soriano, doctor de Gallos Blancos habló de tipo de lesión que carga el jugador ecuatoriano y que fue lo que lo obligó al retiro, “Valencia tiene un desgaste articular de rodillas severo, un dolor intenso desafortunadamente los tratamientos ya no tienen un efecto positivo ni tampoco los tratamientos quirúrgicos por lo anterior la recomendación es la disminución de las actividades físicas de manera considerada”, dijo.

Y cerró, “También quiero agradecerle a todos los equipos que he defendido su camiseta, a los hinchas de todos estos equipos muchas gracias, me voy un poco triste, me gustaría irme de otra manera haber ganado un título aquí en los Gallos pero muy contento por todo el cariño”.