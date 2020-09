Anuncian reapertura de Liga en Tequisquiapan

Los representativos de los equipos de futbol asistieron a la reunión que convocó el titular de la Liga de Futbol Soccer Tequis A.C., J. Guadalupe Olvera, quien estuvo acompañado por el presidente municipal, Antonio Mejía Lira, los directores de Protección Civil y del Deporte, Hugo Arena JÉcome, Jonathan Mendoza y el presidente de árbitros, Jesús Olvera González en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC), respectivamente.

El encuentro tuvo por fin informar sobre el regreso al torneo que será el 27 de septiembre, dentro de la tercera fase de apertura de espacios públicos deportivos.

El alcalde Antonio Mejía Lira señaló que la Liga es una de las mejores organizadas del estado, tan es así que muchos jugadores vecinos de Ezequiel Montes, San Juan del Río y de los alrededores, están en esta liga.

En el evento, el titular de la Dirección del Deporte conforme a las indicaciones que la Secretaría de Salud dio, dijo que la primera etapa de apertura de espacios públicos se hizo a un 30 por ciento.

Para el día 14 de septiembre se desarrollará la segunda etapa, es decir, a todo aquello que es entrenamientos. El día 21 si se trabaja en colaboración jugadores y directivos en seguir las medidas de salud se daría apertura al torneo de futbol.

“No queremos que más adelante se cierre o nos paren la Liga. Es llevarlo de la mejor manera, nos esperamos meses, hoy estamos a días de que se pueda activar. Les pido que trabajen en coordinación, Liga, Dirección del Deporte y Municipio”, agregó.

Recordó se está en semáforo naranja a un paso a ir a amarillo o a dos de ir a rojo, en palabras del director. Al mismo tiempo, valoró el trabajo del profesor Guadalupe de llevar a bien la liga, procurar por la salud de los jugadores y las familias.

El jefe de Protección Civil dijo tiene por indicaciones el ayudar al municipio.

“Estamos llevando lo que el sector salud nos esta diciendo. Es muy importante seguir el orden que se requiere. Paulatinamente se están abriendo los espacios deportivos. Sigan las indicaciones que Dirección del deporte les da, en cuestiones de no tener porras para evitar propagar el virus”, detalló.

El profesor explicó será el lunes 21 de septiembre cuando arranque la tercera fase, por lo que la reapertura de la liga sería el 27 del mes con juegos amistosos. Para el 18 de octubre estaría jugando todas las ligas con excepción de las infantiles que se sigue discutiendo.

“Los que proponen se haga un nuevo campeonato, tendrían que gastar, porque ya se entregaron los torneos de la copa, se mandaron hacer los torneos de la liga que no se ha jugado. Creo que no es justo en este momento. Entonces el torneo 2019-2020 denominado Jorge Kahwagi se reanudará.”

Pidió a los representativos de los equipos trabajar por no llevar porra y no socializar después de los partidos con el fin de no aglomerar a jugadores. “En cuestión de salud no se tiene compromiso con nadie”, declaró.