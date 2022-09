Anuncian torneo con causa

El Centro de Éxito del Síndrome de Down GiGi's Playhouse, tendrá su primer torneo de Golf, en el cual se busca recaudar fondos para continuar con la atención para personas con Síndrome de Down, por lo que esperan la participación de 144 bastoneros de la entidad y así poder cumplir con la meta que se tiene, por lo que esperan un gran ambiente en el Club Campestre El Campanario, que abrirá sus puertas para este importante evento deportivo.

Los encargados de realizar la presentación del torneo fueron la directora de GiGi's Playhouse, Eva Barba, Mayeli Martínez de desarrollo institucional de GiGi's Playhouse y Juan Llosa encargado del torneo de golf, quienes destacaron que este primer torneo a beneficio, tiene el objetivo de recaudar 350 mil pesos, para poder brindar más de mil terapias a niños, jóvenes y adultos.

El torneo se tiene programado para realizarse el 28 de septiembre en las instalaciones del club de Golf El Campanario, destacando que se jugará en Foursome o equipos de cuatro jugadores en el formato a Go Go, con premios en los O'yeses y en los Hole in Onde, que son muy atractivos en cada uno de ellos, además se realizarán algunas dinámicas y juegos durante el torneo, lo que permitirá que todos disfruten de lo que será este importante día de golf.

Deportes Vuelve el torneo de golf Copa Ale

En el tema de las inscripciones, se dijo que ya están disponibles y tendrán un costo de 3 mil pesos para los socios del Campanario que quieran participar, mientras que para los que no son socios y quieren aportar su granito de arena, el costo es de 3 mil 500 pesos, dicho registro se puede realizar a través de transferencia electrónica o depósito bancario directo a la cuenta de GiGi´s Playhouse, en el portal de esta asociación civil, o bien en las instalaciones del propio Club Campanario.

Juan Llosa manifestó que en esta oportunidad no se tomará en cuenta el hándicap de los jugadores, pues la intención es que se sumen la mayor cantidad de jugadores para apoyar a la noble causa de esta asociación civil, además que reiteró que la intención es que los participantes se pasen un día muy agradable, además la salida será a las 08:00 horas.

“Pueden jugar todos los hándicaps, la intención es que se sumen la mayor cantidad de jugadores posibles, lo que sí es que en cada equipo se permitirá solamente un jugador con un digito de hándicap, para que sea un poquito más parejo, pero repito que queremos que participe la mayor cantidad de gente posible y así llegar a la meta de los 350 mil pesos como mínimo, si podemos conseguir mejor, sería formidable”.