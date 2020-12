Anuncian visorias

El equipo Inter de Querétaro dio a conocer a través de sus redes sociales, que iniciarán visorias para los diferentes equipos, por lo que esperan una gran participación de jóvenes de todo el estado, que se quieran integrar a esta institución deportiva, la cual ha hecho un buen papel sobre todo en la Liga Tercera División Profesional (TDP).

Las visorias arrancarán el lunes 14 de diciembre en el Estadio del Parque Bicentenario a partir de las 16:00 horas, teniendo programada la categoría femenil para este día, destacando que es para las nacidas del año 1999 al 2008, mientras que para el martes se tendrá la visoria para el conjunto de la Tercera División Profesional, competencia en la que se encuentran peleando por el primer sitio del grupo 8, por lo que quieren reforzar a la escuadra y conseguir el primer puesto, podrán participar los nacidos en los años 2001 y 2002.

También habrá oportunidad para quienes quieran participar en las categorías sub 17, sub 15 y sub 13, que se realizarán los días miércoles, jueves y viernes de igual forma a las 16:00 horas, reiterando que los interesados pueden comunicarse al 4422810458, recordando que tendrán que acudir con cubrebocas, short, playera y calcetas blancas, tachos y tenis, además de solicitar vía WhatsApp un formulario que tendrán que llenar.