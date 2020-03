Apasionados del ciclismo

Los ciclistas Sandra Verónica Olvera Chávez y José Pedro Zepeda son referencia del ciclismo de San Juan del Río, suman 3 décadas dedicadas al ciclismo y más a otros deportes.

En una práctica común, los deportistas llegan hacer en un recorrido la distancia de 60, 80 y hasta 100 kilómetros, lo que les exige de mucha resistencia pero más es la concentración y voluntad por llegar a su destino.

Sandy, como de cariño le dicen sus seres queridos, contó porque le apasiona este deporte.

“El ciclismo me ha gustado desde niña, lo practico desde hace 4 años aproximadamente, y desde hace 10 he dado duro al gimnasio y ahora a la bici. Gracias a Dios que me permite un día más de vida que me permite salir a rodar”.

La deportista explicó que el pedalear le trasmite una sensación de libertar, alegría: “es una gran terapia para cualquier cuestión que tengas en la vida, créeme que no hay como salir a rodar, te olvidas de los problemas de que te duele algo, te encuentras contigo mismo, es un esfuerzo, una competencia contigo mismo. La bici es como la vida, le tienes que dar para delante porque no hay para atrás”.

Sandy como buena deportista es una mujer de retos por lo que visualiza pronto participar en alguna competencia.

A los lectores los invitó a que hagan deporte: “es fantástico para nuestras vidas que da mucha recompensa. Bendiciones para cada una de nuestras familias, ojala y Dios quiera termine esta situación, nos mata más el miedo vamos a quintarnos el pánico y tener más fe”.

Cada rodada es especial para los ciclistas y los motiva a seguir en este deporte. Tanto José como Sandy no pertenecen a ningún grupo, sin embargo se sienten orgullosos por representar a San Juan del Río.

José Pedro Zepeda encuentra en el ciclismo una gran actitud, desde hace 30 años que lo practica y no cambia el gusto por salir a rodar.

Este deporte le ha permitido participar de las competencias de Cadereyta, Ezequiel Montes Hidalgo, lo que lo hace tenerle un aprecio mayor: “es bien padre rodar se siente uno libre. Gracias a Dios que me permite rodar a mis 65 años, salgan a hacer ejercicio”, expresó el ciclista.

Por último mandó un mensaje a los ciclistas novatos: “no se desanimen y denle duro”.