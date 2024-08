Arranca serie final de beisbol

Las novenas de Astros y Osos serán los protagonistas de la serie final de la Liga de Beisbol Ureb San Juan del Río, en la categoría de Primera Fuerza A, cuando disputen el partido programado a la una de la tarde de este domingo 11 de agosto, en el diamante de San Nicolás. Buscan tomar ventaja en el primer juego de la serie, lo que promete ser un gran encuentro.

En la temporada demostraron ser los más grandes candidatos al campeonato. Osos, a cargo de los managers Bernardo García, Manuel Silva, buscan hacer historia y continuar con la tradición por el juego de la pelota caliente, con el legado Don Ángel Guerrero.

Mientras que Charros y Diablos abrirán jornada de la Primera Fuerza B, a las once de la mañana en el Ángel Guerrero. Ángeles y Conspiradores disputarán el juego de las once de la mañana en Ojo de Agua. Cardenales contra Piratas pondrán a prueba a sus jugadores en el partido de las once de la mañana en Cazadero.

En otro encuentro Cerveceros se enfrentarán a Juniors a la una de la tarde en el Carrizo. Sultanes buscarán la victoria contra Cañeros al medio día en Hacienda Grande. Yaquis van contra Rangers, jugarán a la una de la tarde en Cazadero. Leones por su parte se enfrentarán a Yakees a las doce de la tarde en Polotitlán.

En la categoría de Segunda Fuerza, Panthers se enfrentarán a Azulejos en el partido programado a las once del día en Santa Rosa. Bravos Tlaxca probarán suerte en el juego contra Cachorros a las once del día en Tlaxcalilla. Titanes van contra Comandos, en juego de las nueve del día en San Nicolás. Cachorros contra Toros en Cazadero a las nueve de la mañana. En tanto que Diablos se medirán con Dodger al medio día en San Nicolás. Castores contra Marlins en el juego de las once del día en La Valla.