Arrancarán temporada sin aficionados

La temporada 2022 del Racing Bike México, campeonato de velocidad más importante del país arranca este fin de semana en las instalaciones del Ecocentro de Querétaro, escenario en el que los aficionados estarán ausentes, debido a la violencia que se vivió el 5 de marzo en el Corregidora, pues las autoridades han declinado otorgar permisos para eventos de gran afluencia, ahora tendrán que seguir las transmisiones en redes sociales.

Alan Bobadilla, director operativo del campeonato, confirmó que la apertura de la temporada será sin aficionados presentes en el Autódromo de Querétaro, pero invito a los aficionados del motociclismo a que sigan las incidencias de esta primera fecha del campeonato, a través de las redes sociales, pues sin duda será una fecha con muchas emociones en las diferentes categorías.

“Estamos conmovidos con lo que pasó la semana pasada, y pues eso afectará a nuestros seguidores de Querétaro, lastimosamente esto no tiene nada que ver con un evento como el de nosotros, donde el motociclismo nos une, es totalmente familiar, pero si las autoridades no nos dan las facilidades para que pueda haber permiso para que asista el público a nuestro magno evento, así que por solidaridad y empatía hacia esta noble afición estaremos acatando lo que nos piden y no habrá gente en las gradas, afortunadamente el campeonato cuenta con una plataforma para trasmitir las calificaciones del sábado y las emocionantes de las carreras del domingo 20 a través de nuestras redes sociales”

Deportes Arrancarán temporada en Querétaro

En cuanto a las categorías que participarán a lo largo de esta campaña del motociclismo deportivo, son la Open SBK, Super Xtreme, Junios SSP, Italika Femenil y la categoría reina en nuestro país que es la Supersport Next Gen, en la cual se darán cita pilotos como el actual campeón Daniel Carrera, Dirk Sánchez, Beto Rovirosa, Daniel Cano entre otros 25 pilotos más, los cuales quieren salir triunfadores este fin de semana.

Algo que llama poderosamente la atención, es dentro de los Super Xtreme, en donde se tiene confirmada la participación de la Colombiana María Paula Arias que dejó muy buen sabor de boca el año pasado, en estos grupos A Y B, se esperan más de 40 participantes, en tanto que en el Latinoamericano Femenil ya se encuentra listo el equipo colombiano que viene representado con 8 pilotos resaltando Sara Varón, Katherine Toro, María Paula Arias, de México, Vianca Beristaín, Sara Reyes, Sara Delgado, Tania Monet, Amairany Martínez, Daniela Moreno, Jenny Jiménez, Nicole García, Giselle Madrigal, están listas para defender al país, entre otras, pues se tienen confirmada a 28 pilotos para esta primera fecha.