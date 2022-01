Arturo Gilio ilusionado de torear en Querétaro

El novillero mexicano Arturo Gilio se dijo ilusionado por presentarse en la Plaza de toros de Provincia Juriquilla a finales de este mes, para lo cual ha estado preparándose mucho en el campo y quiere dejar una muy buena impresión en el público queretano, además de que estará hasta el mes de abril en nuestro país, para regresar a España y buscar la alternativa a finales de año en la madre patria.

“Muy ilusionado, muy contento, es una plaza (Juriquilla) en la que he tenido la suerte de estar no como torero sino como aficionado, de estar entrenando ahí, es una plaza que me gusta muchísimo, un de las más bonitas de México, con gran importancia, vienen carteles muy bien rematados y tener la oportunidad de torear una novillada también con un cartel muy importante, con novilleros triunfadores de México, de España y con una ganadería de Río Tinto que es una gran ganadería pues muy ilusionado la verdad”.

A pesar de que han sido casi dos años complicados y de ausencia taurina por el tema de la pandemia por el Covid-19, este novillero lagunero, destacó que ha estado preparándose en el campo, en donde ha matado entre 80 y 100 toros, lo cual le ha permitido mantenerse en buen nivel, aunque reconoció que no es lo mismo que matarlos en una plaza de toros.

“Estuve preparándome mucho, tuve la suerte de estar toreando entre 80 y 100 toros en el campo durante la pandemia, claro que no es lo mismo que en una plaza, pero sirve muchísimo, sigues evolucionando, creciendo como torero y como persona sirve muchísimo, entrenando mucho para que en cuanto se abriera esto estar cien por ciento preparado”.

Arturo Gilio fue claro al señalar que lo que más lo caracteriza y que le ofrecerá al público queretano que se dé cita el 29 de enero en la Provincia Juriquilla, es la entrega, que el público vea sus ganas de estar ahí frente al toro y, sobre todo, que se lleven un buen recuerdo de su actuación en ese importante día.

“La entrega, creo que cuando un torero se entrega es la manera de llegar al público, ya sea depende de tu concepto, pero basándote en la entrega es como me gusta identificarte, me gusta que la gente me vea, con ganas de estar ahí, con ilusión y que se queden con un recuerdo mío de ese día”.

El novillero sensación de México, señaló que hay muchas formas de defender la fiesta, la cual está más viva que nunca, lo cual ha quedado demostrado con los festejos que se han realizado en diferentes plazas, pero sobre todo aseguró que los aficionados pueden defenderla acudiendo a cada corrida y más con carteles tan rematados como los que se han presentado y los que están preparando

“La fiesta está muy viva, se ha demostrado con las corridas que se han hecho en la México, en Guadalajara, corridas que se han dado en Aguascalientes y en otras plazas, la gente tiene ganas de ver toros y de la mejor manera que se puede defender la fiesta es acudiendo a las plazas y lo tienen muy fácil con estos carteles tan rematados que se están dando, pues seguro que se va a disfrutar”.

OBJETIVOS PARA EL 2022

En cuanto a los que tiene pensado para este año, Arturo Gilio manifestó que estará en nuestro país hasta el mes de abril aproximadamente, para posteriormente regresar a España, en donde lleva varios años viviendo, en donde buscará tener también mucha actividad y seguir preparándose, para tomar la alternativa a finales de este 2022.

“Por ahora mis objetivos son seguir toreando aquí novilladas, quedarme hasta marzo o abril, para poder irme a España, tengo tres o cuatro años viviendo allá y volver para allá, depende mucho de las plazas en las que este, para buscar una alternativa para final de año”.