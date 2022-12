Atleta sanjuanense en gran reto en Monterrey

Pese al dolor que provocó la lesión en el talón de Aquiles, el sanjuanense no se rindió y finalizó el Maratón Powearade de Monterrey.

“Hubo momentos en los que ya no respondía mi pierna pero el saber que estaba mi hijo esperándome en la meta, me daba fuerzas para continuar y así fue cerré lo mejor que pude con la alegría de abrazar a mi hijo y agradecer su apoyo incondicional en esta aventura”, declaró.

“Sin duda alguna fue una experiencia de mucho aprendizaje, sentimientos encontrados al mismo tiempo orgulloso de mi por demostrarme que soy un guerrero que a pesar de las dificultades nunca desisto, lucho hasta el final”.

“Por otro lado me pone triste el no haber logrado mi objetivo planteado, llegué a la competencia con incertidumbres, por lo terco que soy mantuve la esperanza de poder correrlo bien y no fue así. Ahora trabajar más fuerte para los retos del 2023”, lamentó el deportista.

Dijo el Maratón Powerade Monterrey fue uno de los mejores en organización, ruta, con apoyo de la gente en ruta en hidratación, cerca de ser el mejor del país.

A 7 años de iniciarse en el correr, Hernández tiene un record de 12 maratones oficiales, y múltiples carreras. Ha representado a México en el internacional de Houston con 2Horas 52 minutos.

Carlos Hernández logró una gran temporada en donde subió en repetidas ocasiones al podio, como lo fue en el Querétaro Maratón al finalizar los 21 kilómetros con un tiempo de 1 hora 17 minutos.

El corredor participará de la fiesta deportiva, magno evento al que se darán cita los mejores atletas en el cierre de carreras del 2022.

Con nuevos objetivos trazados, el deportista continúa adelante con una personalidad competitiva a cumplir sus metas motivado por su familia que lo inspira a dar hasta el último esfuerzo por y para ellos.