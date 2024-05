Atletas de la Adolfo López Mateos lograron tercer lugar

Atletas de la escuela Adolfo López Mateos fueron premiados, luego de lograr el tercer lugar estatal dentro de la prueba 4X75 metros, dentro de los Juegos Deportivos Estatales Escolares de la Educación Básica, quienes con disciplina y talento llegaron la meta, en el Parque Querétaro 2000.

En un ambiente de fiesta deportiva, se llevó a cabo la carrera de atletismo infantil, en donde los futuros campeones metieron toda la velocidad para finalizar entre los mejores, más allá de los tiempos lograron superar sus propios límites para conseguir la medalla, apoyados por los profesores y padres de familia.

Los deportistas fueron parte de la celebración, luego de haber reforzado sus entrenamientos, cosechando resultados, dentro de las categorías sub 6 en la distancia de 60 metros, en la sub 8 en los 100 metros, en la sub 10 en el recorrido de los 200 metros, en la sub 12 dentro de los 400 metros, en la sub 14 en los 600 metros.

Con mucha ilusión y alegría, los pequeños se dieron cita al evento, en lo que fue una fresca mañana, apoyados principalmente por los padres de familia quienes de principio a fin aplaudieron el esfuerzo de los pequeños.

Es así que los atletas se mantienen reforzaron sus habilidades en la pista de atletismo, para superar los obstáculos, comprometidos con la educación física.