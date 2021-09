Atletas de Tequisquiapan van por el oro

El equipo de atletismo UH se prepara para su participación en el festival de velocidad el 5º encuentro atlético Cheetahs a realizarse el 18 de septiembre en Dolores, Hidalgo, Guanajuato, para refrendar las medallas que logró en la edición anterior cuando obtuvo 9 preseas.

La delegación de atletas refuerza su preparación en la pista de atletismo de la unidad deportiva Emiliano Zapata en Tequisquiapan, con la supervisión del profesor Uriel Hernández

“Será un buen evento para ver los frutos del nuevo sistema de entrenamiento en el equipo y medir los resultados. La mentalidad de todos los atletas UH es ir a dar lo mejor para estar en los primeros lugares y traer todas las medallas posibles. Hay varios atletas con muy buenas posibilidades y estás dos semanas se usarán para mejorar detalles y llegar al 100% en la parte mental y física”, explicó el atleta y entrenador.

La competencia ha convocado a los atletas de las categoría preinfantil 2010-2011, para las pruebas de los 60, 75, 150 metros. A los atletas infantiles nacidos en 2009, 2008, 2007 para las pruebas de 75, 150 y 300 metros. A la categoría Sub 16 para las pruebas 100, 200 y 800 metros, Sub 18 para las pruebas 100, 200, 400, 800 y mil 500 metros, Sub 20 para las pruebas 100 hasta mil 500 metros. A las categorías Sub 23, Libre y Mayores para 100, 200, 400, 800, mil 500 metros. Master y Mayores para los 100, 200 y 400 metros.

En la edición anterior, UH Poder Atlético tuvo una destacada participación con Matías Yánez quien logró medalla de plata en la categoría sub infantil en los 60 metros. Bjorg De Samper se hizo de la medalla de oro en la sub infantil 75 metros. German Soto se quedó con la presea de plata en la Infantil plata en los 75 metros. Renata Soto medalla de plata en la categoría sub 16 en los 100 metros además de un bronce en los 200 metros.

Marcos Soto dentro de la categoría sub 16, medalla de bronce en los 100 metros. Giovanni Jiménez medalla de bronce en la sub 18 en la prueba de los 800 metros. Uriel Hernández Master medalla de oro en los 100 metros planos, además de una medalla de plata en los 200 metros.