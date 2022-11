Atletas destacan en Festival Universitario en el Querétaro 2000

Destacada participación del club de atletismo Caos al volver con medallas del Festival Universitario 2022 que se desarrolló en la pista del Parque Querétaro 2000 alcanzando las expectativas que se trazaron a cargo del entrenador Olaf Serrano.

Los atletas cosecharon resultados después de semanas de intensa preparación, en lo que fue una competencia de alto nivel que reunió a los mejores clubes del estado y representantes de la región.

Las medallas de bronce fueron por Gernardo Vallarte en los 100 metros de la sub 18 varonil, Angie Mariel Uriostegui en los 400 metros de la sub 18 femenil, de Miguel Ángel Ramírez en los 3000 metros sub 18 varonil.

Las preseas de oro por parte de Angie Mariel Uriostegui en Salto de Longitud en la Sub 23 femenil,100 metros, oro de Frida Feregrino en los 400 metros sub 18 femenil, oro de Miguel Ángel Ramírez en los mil 500 metros de la sub 18 varonil. Oro en relevos 4 x 100 en la varonil sub 18 con Germán Soto, Sergio Romero, Daniel Cruz y Gerardo Vallarte. Lo mismo en la femenil Sub 23 con Renata Soto, Natalia González, Frida Feregrino y Angie Mariel.

Con estos resultados repitieron pidió como lo fue en la etapa Macroregional de Atletismo que se desarrolló en Tlaxcala.

Los jóvenes construyen la historia del club el cual tiene por objetivo promover hábitos saludables, que se desarrollen en el atletismo con miras a reforzar su formación académica, mediante una beca deportiva. En estas semanas trabajaron horas extras en los entrenamientos para mejorar y asegurar podio.

Continuarán reforzando sus técnicas de cara al selectivo estatal, preparándose en la mañana y tarde en la unidad deportiva Emiliano Zapata, dentro de la pista de tartán.