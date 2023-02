Atletas hacia los Juegos Nacionales

Nutrida participación de atletas en el 2º Campeonato Municipal de Atletismo que se realizó en la pista de la unidad deportiva Emiliano Zapata en Tequisquiapan. Con 222 inscritos que buscaron romper sus marcas para ser candidatos al selectivo a los Juegos Nacionales Conade.

Al respecto el atleta master, multimedallista en los Panamericanos Osvaldo Luna Otero dijo se trató de una buena competencia.

“Fue un gran evento ya que es el primero del año, para los niños es una competencia motivacional y algo formativo. De importancia para los que están buscando dar marcas para los Juegos Nacionales Conade. Para nosotros los master es un primer chequeo, saber en donde estamos parado y hacia donde queremos llegar”.

Deportes Corredores participaron en colecta

En pista midieron sus tiempos las categorías infantil en la Sub 7 en los 40 metros en lanzamiento de pelota y longitud. Sub 9 en los 60 metros, lanzamiento de pelota y salto de longitud. Sub 11, lo mismo en la Sub 13. Juvenil en la Sub 16 en las pruebas de los 80, 150 y 600 metros.

En la Sub 18 los atletas midieron sus tiempos en los 100, 200, 400 y mil 500 metros. En la Libre 17 años a 39 años, participaron en las pruebas son los 100, 200, 400, 800 y 3 mil metros. En la master A de los 40 a los 49 años en los 100, 200, 400, 800 y mil metros, lo mismo en la Master B.

Como lo fue en la Copa Nuevo León, selectivo al Mundial de Campo Traviesa en Bathurst, Australia los deportistas dieron su mejor esfuerzo lo que elevó el nivel competitivo.

Entre ellos Germán Soto quien con tres 3 medallas alcanzadas en su última competencia, dos de ellas de oros en 80 metros planos (10:05) y 150 metros (18:68) y una plata en Lanzamiento de Disco. Lo mismo del velocista Gerardo Vallarte luego de que obtuvo medalla de bronce en 200 metros planos además de un 6 en los Juegos Nacionales de Conade en 80 metros planos.