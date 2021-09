Atletas queretanos suben al podio

La selección de atletas queretana por parte de los clubes The Panthers, Relámpagos T&F, UAQ destacaron en el 5° Encuentro Atlético Cheetahs en Dolores Hidalgo Guanajuato, informó el entrenador L.E.F y también medallistas Osvaldo Luna Otero.

Carlos Ernesto Becerril López logró el primer lugar en la prueba de los 800 metros en la categoría sub 20. Patricio Fernando Becerril López finalizó la prueba de los cinco mil metros en primer lugar en la categoría libre

Alana Valle Lecón se adjudicó dos preseas áureas, al ganar las pruebas de 100 y 200 metros en la categoría Sub 20. Nallely Noemí Escobar Estrada se quedó con la medalla de plata en los 800 metros de la categoría Libre.

Osiel Yañez logró el primer lugar en la categoría Máster en los 400. Uriel Hernández, plata en la categoría Máster en los 100 metros. Fernando Francisco Ríos Pimentel, bronce en 5000 metros en la categoría Libre

Osvaldo Luna Otero logró dos preseas doradas, al ganar las pruebas de 100 y 200 metros en la categoría Máster. Por la UAQ Rómulo Alejandro Duarte Vargas, segundo lugar en los 400 metros, tercero en los 200 metros dentro de la categoría libre.

Relámpagos T&F a cargo del coach. LEFYCD Moisés Jiménez resaltaron en campo y pista con Osman Ramírez, campeón en lugar impulso bala sub 20. Dani Isassi, quien consiguió el segundo lugar 400 sub 20. Marcos Candelas, tercer lugar en los 400 metros sub 20. Joshua Gaytan, tercer lugar 200mts categoría sub 16 e Iván Mendoza, tercer lugar 800mts categoría libre.