Atletas regresan con medallas

Gran participación la que tuvieron los atletas en el Gran Premiode Nayarit 202, el cual contó con el aval de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo.

Carlos Becerril López del club Panthers en la categoría Sub 20 se quedó con la medalla de oro en los 800 metros, bronce en los 3000 metros con obstáculos a cargo del profesor, el también atleta campeón centroamericano Oswaldo Luna Otero, para ubicar a la entidad en el medallero.

Con 7 años en pista Carlos Ernesto Becerril López se desafía día a día por mejorar sus marcas. Fue en la Olimpiada Nacional de la Educación Básica en 2015 participando en los 600 metros a partir de que representó al estado.

Como el resto de los deportistas, la pandemia cambió muchos de los planes que tenía.

“Ya había clasificado a los Juegos Nacionales en los 3 mil metros me pegó porque era un año que llevaba buena trayectoria y me frenó pero eso no fue un impedimento para que pudiera mejorar sobre todo mejoré mi resistencia a la velocidad, trabajé velocidades más cortas. Ante todo el respaldo de Dios me ha dado mucha fuerza para seguir adelante”, explicó.

“La pandemia dio tiempo para reflexionar para conocerme mejor y canalizar mi energía a un futuro muy brillante”, señaló el especialista en medio fondo que busca llegar a los 5 mil metros planos.

También se ubicó en los primeros lugares la academia municipal de Corregidora y Relámpagos T & F, bajo la dirección del coach, el Licenciado en Educación Física, Emmanuel Jiménez con Benicio Osorio Hernández logró medalla de plata en los 3000 metros con obstáculos dentro de la categoría sub 23. Medalla de bronce por Daniela Camila Sánchez Rannenberg en salto de altura en la categoría sub 16. Plata por Marcos Candelas Guerrero en la categoría sub 18 en la prueba de los 400 metros con vallas. Medalla de plata para Daniela Hernández Martínez en la categoría plata en los 100 metros.

Ángel Omar Toledo a cargo de la profesora Mariana Espinos subió a lo más alto del podio al ganar la prueba de salto con garrocha con una marca de 4.10 metros en la categoría sub 18.

Del equipo Karani Querétaro Sandra Paulina Reyes Ramírez mejoró su marca en los 300 metros planos con un tiempo de 44 minutos con 44 segundos, mientras que en los 150 metros registró un tiempo de 20 minutos con 48 segundos dentro de la categoría sub 16.

Rodrigo Hernández de la Cruz en los 200 metros marcó 24 minutos con 68 segundos, en los 400 metros se quedó con 55 minutos con 91 segundos, mejorando su marca.

Ximena Manteca Olvera logró medalla de bronce en salto de longitud con una marca de 4 metros con 58 centímetros, en salto de altura mejoró su maca al registrar1 metro con 35 centímetros.

Juan Francisco Fuentes García subió a lo más alto del podio en los 100 metros planos al cruzar la meta en 11 minutos con 6 segundos. Medalla de plata en los 200 metros con un tiempo de 22 minutos con 31 segundos.