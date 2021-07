Atletas subieron a lo más alto del podio

Una destacada participación tuvo la delegación UH Poder Atlético representando a Tequisquiapan en el festival de velocidad Cheetahs, en el vecino municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, al conseguir 9 medallas

Los 11 atletas del equipo UH se hicieron presentes en pista para una gran actuación en las pruebas de pista en velocidad y medio mondo.

Deportes UH hacia festival de velocidad

“Uno de los objetivos del evento era evaluar el impacto del nuevo sistema de entrenamiento implementado y poder analizar los ajustes del mismo, dependiendo de la manera de realizar la prueba de cada uno de los atletas participantes”, explicó el profesor Uriel Hernández.

Matías Yánez logró medalla de plata en la categoría sub infantil en los 60 metros. Bjorg De Samper medalla de oro en la sub infantil 75 metros. Germán Soto medalla de plata en la Infantil y plata en los 75 metros. Renata Soto medalla de plata en la categoría sub 16 en los 100 metros, además de un bronce en los 200 metros.

Marcos Soto dentro de la categoría sub 16 medalla de bronce en los 100 metros. Giovanni Jiménez medalla de bronce en la sub 18 en la prueba de los 800 metros. Uriel Hernández medalla de oro en los 100 metros planos, además de una medalla de plata en los 200 metros.

Con estos resultados el balance fue muy bueno, hubo mejoría significativa en los participantes.

Deportes Premian a campeones

“Buscamos seguir entrenando para ser una organización contendiente en la liga y poder obtener otro campeonato. Ya se identificaron los cambios que se deben de hacer en cada uno de los atletas para mejorar sus tiempos e ir preparados para la liga Diamante que está por llegar en otoño del presente año en la CDMX”, detalló el profesor.

La competencia tuvo respuesta de los atletas de las categorías pre infantil 2010-2011, para las pruebas de los 60, 75, 150 metros. A los atletas infantiles nacidos en 2009, 2008, 2007 para las pruebas de 75, 150 y 300 metros. A la categoría Sub 16 para las pruebas 100, 200 y 800 metros, Sub 18 para las pruebas 100, 200, 400, 800 y mil 500 metros, Sub 20 para las pruebas 100 hasta mil 500 metros. A las categorías Sub 23, Libre y Mayores para 100, 200, 400, 800, mil 500 metros. Master y Mayores para los 100, 200 y 400 metros.