Audacia por rodar

La ciclista Citlaly Carapia, originaria de San Juan del Río, ocupa un lugar muy importante en el ciclismo, su determinación por ser mejor la han llevado a no caer en la frustración y superar los retos.

Empezó en el 2011 de una manera muy curiosa, en ese entonces Citlaly estudiaba fotografía

“Un día a mi papá le llega una bicicleta para transportarme y tomar las fotografías, empecé usar la bicicleta me gustó la sensación de libertad y de velocidad que me daba. En ese entonces tenía un problema de depresión y no salía, las únicas veces que empecé a salir era bicicleta, ahí empecé. Un día me metí en una coladera, se rompió la bicicleta, me lastime”.

Deportes Alex “Tritón” Hernández mejora su marca

Tiempo después pasó por un taller en el que había una bicicleta azul, color que le encanta, y fue entonces que se atrevió a preguntar cuánto costaba y afortunadamente se ajustó a su presupuesto para que fuera su primera bicicleta de ruta.

Le gustaba pasear por San Juan del Río, ir de la zona oriente, al Centro. Su pasión por el ciclismo empezó a crecer una vez que se le ocurrió ir de San Juan a Tequisquiapan en bicicleta, se atrevió y lo logró. De regreso encontró a uno de los ciclistas de San Juan, quien la invitó a rodar.

“Tuve muy mala suerte al principio se me ponchaban las llantas y no sabía arreglar la bici. Lo hice por dos años. Cada vez las salidas eran más lejos, por el 2015 ya me lanzaba a Querétaro de San Juan del Rio”.

Llegó un momento en el cual se fue a vivir a Querétaro, llevándose a la bicicleta de compañía, probó el ciclismo de montaña para figurar en el podio tras competencia

Deportes Saca la Bici, aliados en la contingencia

“Jamás lo había hecho solo hacía carretera, fue de la mano de un ciclista, q.e.p.d., el “Compa Chino” de Conquistadores, quién me empezó a llevar a la pista de Santa Bárbara, para ese entonces ya trabajaba en Querétaro. Fue difícil porque la bicicleta estaba en muy mal estado. No sabía nada de técnica, fue toda una aventura, esta persona me llevó a los reconocimientos de pista, fue por eso que me empezó a llamar la atención las carreras. Encontré un ambiente muy padre era un momento en el que todos convivíamos, sigue siendo”, explicó.

A mediados del 2015 hizo su primera carrera en El Cerro de las Lagartijas, en Juriquilla, trabajaba en una tienda de bicis.

“Recuerdo bien esa carrera, venía yo de bici en ruta, hacia rutas largas pensaba me iba a ir muy bien y ¡oh sorpresa! que la bici de montaña es completamente diferente, me caí varias veces, sin embargo, no me frustré y seguí, mi segunda carrera fue en El Aserrín, esa vez llovía mucho, también me caí bastante, llevaba una bici rodada 26 que para entonces ya no se usaba, fue toda una aventura”.