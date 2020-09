¡El fin de una era! Claire Williams se despide y deja la escudería familiar de la F1

El fin de una era llegó: Claire Williams anunció su retiro al frente de la escudería familiar de la Fórmula 1, luego de que ésta fuera comprada por el fondo estadounidense de inversiones Dorilton Capital.

La mujer dejará sus funciones al término del Gran Premio de Italia disputado este fin de semana en Monza.

Williams Racing is acquired by Dorilton Capital.



New era secures long-term future of the F1 team and paves the way for renewed competitiveness.



Full story 👇#WeAreWilliams 💙 — Williams Racing (@WilliamsRacing) August 21, 2020

La escudería Williams fue fundada en 1977 por Frank Williams, el padre de Claire, que ahora tiene 78 años.

Fue hace dos semanas cuando la escudería británica fue comprada por el fondo estadounidense tras varias temporadas en las que la escudería no ha tenido buenos resultados.

➡️ SEAT México le pone ritmo al estudio con becas "musicales"

"El Gran Premio de Italia este fin de semana en Monza será la última carrera de Williams como escudería familiar en Fórmula 1. Tras 43 años y 739 grandes premios, la familia dejará la disciplina tras el reciente cambio de propiedad de la escudería por parte de Dorilton Capital", indica la misma fuente.

A message from Claire, to our fans.#WeAreWilliams 💙 pic.twitter.com/6pKb7t2tkH — Williams Racing (@WilliamsRacing) September 3, 2020

"Ahora que el futuro del equipo está asegurado, el momento ha llegado para nosotros de dejar el deporte. Como familia, siempre hemos dado la prioridad a Williams. Hemos mostrado con nuestras recientes medidas que es el buen momento para pasar las riendas y dar a los nuevos propietarios la oportunidad de dirigir el equipo en el futuro", señaló Claire Williams, citada en el comunicado.

Claire Williams, de 44 años, había tomado la dirección de la escudería de F1 sucediendo a su padre, paraplégico desde un accidente de carretera en 1986.

Siete veces campeona del mundo de pilotos, con estrellas como Nelson Piquet, Alain Prost, Jacques Villeneuve, y nueve veces campeona del mundo de constructores entre 1980 y 1997, Williams no ha subido a un podio desde hace tres años.

Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast