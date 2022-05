Espera Rubén Pardo recuperar puntos en Querétaro

Luego del inicio de la temporada en Tuxtla Gutiérrez, el piloto del Spartac Racing Team, Rubén Pardo manifestó a DIARIO DE QUERÉTARO que llega a Querétaro con la firme determinación de rescatar la mayor cantidad de puntos, pues en tierras chiapanecas se mostró con muy buen ritmo, pero un accidente lo dejó fuera de los primeros lugares de la justa, por lo que en el Ecocentro buscará terminar la carrera en una buena posición y sumar puntos importantes.

“Venimos este fin de semana a Querétaro a un autódromo y una ciudad que me gusta mucho, que me ha tratado bien en todos los aspectos y esperamos ahora si concretar todo el trabajo del equipo Spartac ha venido realizando desde la pretemporada. Definitivamente (el objetivo) es terminar la carrera, recuperar los puntos perdidos en Tuxtla, que fueron bastantes, y pensar en un podio, tenemos muchas posibilidades, se ha demostrado el potencial del equipo, mi objetivo es claro, es terminar y terminar dentro del podio, ojalá y sea en el primer lugar, sabemos que no es fácil, pero eso va a ser lo principal, sumar la mayor cantidad de puntos posibles”.

Rubén Pardo señaló que sin duda, esta temporada será más peleada que las anteriores, incluso aseguró que habrá varios ganadores en las diferentes fechas y plazas, pues hay pilotos muy buenos y equipos que se han preparado de muy buena forma, por lo que espera ser uno de los ganadores e incluso, tener la posibilidad de hacerlo en dos ocasiones para aspirar al campeonato de este importante serial automovilistico de nuestro país.

Automotriz Nascar vuelve al ecocentro queretano

“Va a estar muy competida, yo creo que va a estar más dispersa que otros años, es decir va a haber diferentes ganadores a lo largo de la temporada, ya vimos a un Rogelio López muy fuerte, a un José Luis Ramírez igual muy fuerte, son grandes pilotos, con mucha experiencia y que no nada más están los mismos equipos de antes, hay muchos equipos en donde creo que va a haber diferentes ganadores en las diferentes plazas, esperemos ser uno de ellos en un par de ellas, llevarnos los triunfos sería sensacional, tenemos que tener la cabeza fría para tener esos puntos y pelear por el campeonato que al final se define sumando la mayor cantidad de puntos posibles a lo largo de la temporada, ya no podemos dar más ventajas”.

El volante del auto #15 de Coca Cola sin azúcar/ITCR Infraestructura/LUMO Financiera del Centro/Jomtel/Balam News/Mamitas group/Toy Hot/Radiosys/Monster Energy/Protelife Armour Boutique/ZTE/TK Grill/Skippy/Hangar Inn Hotel Select/Alsoma Internacional/Travel & Tips, reiteró que sabe que en nuestra entidad tienen a muchos seguidores, los cuales no duda que acudirán al autódromo en esta ocasión, pues están con ganas de ver las carreras en vivo en los escenarios deportivos.

“Van a disfrutar de un gran espectáculo, en años anteriores, por salud y por cuestiones fuera de nuestras manos se tomaron las decisiones que se tomaron, pero ya lo vimos en Tuxtla, yo tenía muchos años de no ver Tuxtla como lo vimos en las tribunas, espero que la gente este con esa hambre y esas ganas de vernos competir, nosotros siempre vamos con la intensión de brindar un gran espectáculo, la mejor carrera posible, hay muchos fans míos ahí en Querétaro, entonces trataremos de brindarles el mejor resultado posible”.