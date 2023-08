Esteban Rodríguez contento de regresar a Querétaro

Los monoplazas de la F4 FIA NACAM, regresan este fin de semana a nuestra entidad, para disputar la quinta fecha de la temporada, lo que tiene muy contento a Esteban Rodríguez “El Toro”, quién sabe que es uno de los circuitos más complicados del campeonato, pero en el que ha conseguido muy buenos resultados, lo que lo motiva a tener una buena actuación y subir nuevamente al podio de triunfadores.

“Querétaro es un circuito que me gusta mucho porque he tenido buenas experiencias, en la curva 3 hay una bajada donde me he aventado unos rebases muy difíciles que no cualquiera los hace y eso me inspira hacerlos en cada carrera. Una de mis preparaciones fundamentales para las carreras de F4 es el gimnasio, así como la práctica diaria con los karts que son lo más parecido a los monoplazas de Fórmula 4, los Karts me han ayudado en la evolución de mi técnica de manejo”.

El piloto del monoplaza #11 de la escudería RE Motorsport Team, apoyado por Emwa/Volt/Ega/Mojama/Los Chicharrines/Ángel/Tsunami Team/PNL/San Just Sidefut/Fan Producciones, se ausentó durante dos fechas de este campeonato para participar en Nascar México Series y Súper Copa, en donde hizo buenas carreras, pero ahora regresa a este campeonato en donde espera seguir aprendiendo para cumplir su sueño de llegar a la Fórmula 1, además recordó que en la fecha pasada en nuestra entidad, subió al podio en el tercer sitio a pesar de algunas dificultades.

“El campeonato de este año ha sido bastante complicado porque no he podido correr todas las fechas, sin embargo, lo importante es el aprendizaje del monoplaza que me ayudará a escalar hacia mi sueño de ser piloto de Fórmula 1. La última carrera que corrí, fue precisamente en Querétaro, tuve ahí unos problemillas y, aun así, logré el tercer lugar, fue una carrera muy divertida”.

Las actividades de la quinta fecha de la Copa Notiauto se realizarán este sábado 2 y domingo 3 de septiembre, recordando que el sábado se realizarán las prácticas, calificación y el primer hit del fin de semana, que será una carrera de media hora, mientras que para el domingo se disputarán los otros dos hits, consistentes en carreras de media hora, por lo que se esperan muchas emociones en las instalaciones del Ecocentro de Querétaro.

