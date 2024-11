Fue una temporada muy complicada: Dörrbecker

El piloto queretano Michael Dörrbecker Rebollar, señaló que la temporada 2024 fue sin duda una de las más complicadas, pero que dejan muy buenas bases para lo que será la campaña del próximo año, por lo que aseguró que tanto él como el equipo se encuentran tranquilos y después del descanso volverán con mayor energía y ganas de refrendar que tienen todo para ser de los protagonistas en cada carrera del próximo año.

Michael Dörrbecker lamentó que durante las 12 fechas del campeonato tuvo un auto para tener mejores resultados, pero, recordó que por diferentes circunstancias no pudo ser así, lo que al final dejó un sabor amargo en el equipo y sobre todo en los encargados del auto #66 de Codialub/Sicqsa/FeelPower/SafeguardMx/PromoBi/CarMotion, pero reiteró que hay plena confianza en que, para la temporada entrante, las cosas serán mejores y tienen muchas cosas en las cuales basarse para el mejor rendimiento.

Automotriz Vivieron grandes emociones en el Ecocentro

“Fue un año de ‘ya meritos’, constantemente teníamos un buen coche para estar peleando y por diferentes situaciones no pudimos, sin embargo, estoy muy agradecido con el equipo, así como con el buen trabajo que hicimos internamente, esperamos que sean unas buenas bases para 2025 y ahora sí, ser un equipo que este peleando desde la primera fecha por estar en los podios”.

En lo que fue la última fecha del campeonato, que se disputó en las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, el volante de nuestra entidad, reiteró que no fue el final de la campaña que esperaba, debido a que nuevamente un contacto en las primeras vueltas de la competencia dificultó su accionar, para concluir en la posición 27 en el escenario capitalino.

“Fue un final amargo, por el resultado y por el contacto que sufrimos, nuestra carrera se acabó en la tercera vuelta, no pudimos hacer nada, no era el resultado que buscábamos de ninguna manera, ero bueno ahora hay que tomar un descanso y pensar en lo que será la temporada 2025 de Nascar en donde confío en que podamos hacer un mejor papel con todo lo que vivimos en esta campaña”.

Foto: Cortesía / Víctor Alonso

El coequipero de Dörrbecker Rebollar, el capitalino Germán Quiroga culminó en la decima posición de la clasificación general de pilotos, mientras que en la Ciudad de México se ubico en el octavo sitio, resultado que no era el que buscaba, por lo que dijo que se iba con un sabor amargo, sentía que tenía para hacer un mejor papel en la última fecha de la temporada y no fue así.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Terminamos en un octavo lugar, no me voy contento de toda la temporada, ni del resultado de la Ciudad de México, porque sé que éramos capaces de mucho más, trataremos de que las cosas cambien la próxima temporada, el equipo de verdad trabajo muy bien, pero en la pista no se nos dieron las cosas”.

En la categoría de desarrollo de pilotos, la Trucks México Series, el representante del Car Motion fue Víctor Gama, que participó con la camioneta marcada con el número 15 de Semex/Sersa/Symetry/CarMotion, terminando la última fecha de esta temporada 2024 del campeonato en el décimo peldaño, por lo que también se quedó con una espinita clava y con la sensación de que se podían conseguir mejores cosas.