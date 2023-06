Jorge Ruíz se declara listo para Querétaro

El piloto potosino Jorge Ruíz, se declara listo para lo que será la quinta fecha del Campeonato Race de Velocidad (CRV) de Motociclismo deportivo, la cual se correrá el 9 de julio en las instalaciones del Ecocentro queretano, pista en la que espera conquistar un triunfo importante, en la categoría Open Expertos, para mantenerse en la pelea por el campeonato de esta edición de este importante serial de motociclismo de velocidad de nuestro país.

Jorge Ruíz llegará a tierras queretanas motivado a lo que será la mitad de la campaña, luego del triunfo que obtuvo en la cuarta fecha del campeonato, por lo que, para esta quinta fecha del campeonato, recordando que este serial de motociclismo de velocidad está conformado de diez fechas, de ahí la importancia de conseguir una victoria en el trazado queretano, que sin duda es de los más complicados y exigentes del certamen.

El piloto de la motocicleta #9 menciono que será una carrera muy importante debido a que se llega ya a esa mitad del campeonato, además de que los pilotos que participan al menos en la categoría de Expertos, son de gran calidad y experiencia, lo que hace que cada una de las fechas sea complicada, además agradeció a los organizadores y patrocinadores por promover el motociclismo deportivo.

“Espero ganar en mi categoría echándole todas las ganas ya que los pilotos participantes cuentan con gran experiencia y esto lo pone más difícil, Querétaro es la quinta fecha de 10 en qué consta el Campeonato Race de Velocidad 2023. Aprovecho está oportunidad para felicitar a los organizadores y patrocinadores por apoyar el Motociclismo deportivo”.

Jorge Ruíz, hizo también la invitación a todos los motociclistas a que se acerquen a la organización de CRV, para que puedan formar parte del campeonato en la categoría de iniciación, además de que los invitó a no correr en las calles ni en las carreteras, sino mejor buscar alternativas como este campeonato que ha creado una categoría especial para los que no tienen experiencia de estar en algún campeonato.

“Invito a todos los motociclistas a que se acerquen a la Organización ÇRV, para que se sumen a este campeonato y puedan rodar en las pistas de carreras, existe la Categoría de Iniciación, la cual está pensada para motociclistas que no tengan experiencia, además quiero hacerles una atenta invitación a todos los motociclistas a no correr en las calles, en las Avenidas y en las carreteras, mejor busquen este tipo de campeonatos que tiene una categoría para aquellos que no tienen experiencia de estar en un campeonato y ahí corran”.